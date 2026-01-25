Sinner salva una situación delicada con la ayuda del techo

El tenista italiano Jannik Sinner ha logrado avanzar a octavos de final del Abierto de Australia, primer ‘Grand Slam’ de la temporada y en el que defiende corona, después de sufrir para derrotar al estadounidense Eliot Spizzirri (4-6, 6-3, 6-4, 6-4) en un partido en el que sufrió calambres y recuperó fuerzas después de que el juez de silla ordenase cerrar el techo, mientras que el serbio Novak Djokovic ha alcanzado las 400 victorias en ‘grandes’ al ganar al neerlandés Botic Van de Zandschulp (6-3, 6-4, 7-6(4)) aunque rozó la descalificación después de lanzar un pelotazo que casi golpea a una recogepelotas.

El número dos del mundo, que en octavos se enfrentará con su compatriota Luciano Darderi, pasó un calvario en la Rod Laver Arena de Melbourne, asediada por un sol de justicia a las horas centrales del día y en la que los jugadores sufrieron las altas temperaturas que estuvieron a punto de dejar fuera de competición al vigente campeón.

Con empate a un set Spizzirri se adelantó 3-1 en la tercera manga mientras Sinner era presa de los calambres. Fue entonces cuando Sinner solicitó al juez de silla cerrar el techo de la pista central, y este atendió a su petición cumpliendo el protocolo de calor extremo del Abierto de Australia, regido por parámetros como la temperatura del aire, la radiación, la humedad y la velocidad del viento.

Aquello supuso un respiro para el campeón defensor, que con dos roturas, ya bajo la sombra, se llevó el tercer set. Aunque volvió a arrancar 3-1 abajo en el cuarto, ganó cuatro juegos seguidos y pudo cerrar la contienda tras tres horas y 42 minutos de lucha. Con ello, pasa a la segunda semana del ‘grande’ oceánico y se cita con el también italiano Luciano Darderi, que derrotó al ruso Karen Khachanov (7-6(5), 3-6, 6-3, 6-4).