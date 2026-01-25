Con las elecciones de fondo

Después de ocho partidos disputados y 43 días transcurridos, el Barça se reencuentra con su hinchada. Como ha sido una constante en las nefastas predicciones de la directiva, el estadio aún no habrá ampliado la cobertura a las 62.000 plazas anunciadas.

La reapertura se oficia con el devaluado Oviedo, el colista, aunque tres días después aparecerá el Copenhague para saldar el acceso a las eliminatorias de la Champions. El segundo semestre incluye, además de la concluyente campaña futbolística la cita con las urnas del 15 de marzo en medio de grúas, vallas y containers.

Reaparece el equipo de Flick con la flamante Supercopa ganada al Real Madrid, aplaudida a la sideral distancia desde Arabia Saudí, pero que no hace más que sostener al Barça por encima del gran rival. Otro mérito que incluirá Joan Laporta en su mandato cuando acuda a la contienda electoral frente a Víctor Font, Xavier Vilajoana y Marc Ciria.

La campaña no ha empezado, Laporta sólo ha anunciado la fecha, pero su mayor activo, el entrenador del primer equipo de fútbol, se alinea con el presidente. Flick hizo un alegato de sus méritos. «Creo que en el último año y medio, desde que estoy aquí, ha habido muchos cambios para mejor», dijo el técnico, sin necesidad de apelar a los cuatro títulos conquistados de los cinco disputados.

«No hemos invertido mucho dinero, pero hemos tomado decisiones adecuadas con los jugadores que han venido y estamos dando oportunidades a los jóvenes para jugar, mejorar y crecer en muy buenas circunstancias. Hay muchas cosas que se han hecho bien y ha sido importante para la estabilidad del club», relató Flick.. El Barça recupera a Lamine Yamal, ausente en la Champions, también a Ronald Araujo, pero ha perdido a Pedri y seguirá sin Ferran Torres.

HORA: 16:15 horas.

CAMPO: Camp Nou.