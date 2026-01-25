El Celta baja de la nube al Azulmarino

77 CELTA FEMXA ZORKA: Rodríguez (2), Cabrera (18), Boquete (1), Bermejo (10), Kelliher (21) -cinco inicial- Vizmanos (8), Vennema (7), Gea (5) y_Salinas (5). 74 AZULMARINO MALLORCA PALMA: Bulgak (6), Grande (5), García (6), Mbulito (1), España (11) -cinco inicial- Siciliano (5), Aviñoa (0), Rakovic (0), Capel (10), Asinde (12) y Torrens (18). PARCIALES: 21-16, 23-23, 15-19 Y 18-16.

El Celta Femxa Zorka se convirtió ayer en animador de la Liga Femenina Challenge, al ser el primer equipo en derrotar al todopoderoso Azulmarino Mallorca, tras diecisiete partidos de Liga.

Fue una tarde perfecta en el pabellón de Navia. La afición respondió como en las grandes ocasiones y tuvo mucha parte de culpa en la victoria celeste. El partido fue intenso, con un marcador ajustado y para redondear una buena tarde baloncesto, todo se resolvió en los segundos finales. ¡Que más se puede pedir!.

El equipo entrenado por Cristina Cantero hizo un ejercicio de fe...defensivo. Sabía que sus opciones de victoria pasaba por frenar a las torres mallorquinas y la verdad fue que lo pasaron mal en los primeros minutos. El arbitraje tampoco ayudaba, pues en los cinco primeros minutos del cuarto pitaron ocho faltas personales, y en los últimos cinco solo una. Llegaron a desquiciar a todo el mundo.

Alba Torrens, durante el partido de ayer. / PABLO H. GAMARRA

Además de defender bien, el Celta Femxa Zorka lo hizo con inteligencia, ya que a los cinco minutos de juego había cargado a Marta García con tres personales, obligando a su entrenador a sentarla en el banquillo. Pero claro, la dicha no podía ser completa, ya que en su lugar salió Alba Torrens.

Ante la ausencia de Carlota, Cristina Cantero tuvo que echar mano de Marina Gea como directora del equipo. Una posición que no le es para nada desconocida, jugando durante varios minutos con Deva Bermejo a su lado.

A pesar de todo, las viguesas jugaron mejor los últimos minutos del primer cuarto, consiguiendo un parcial de 7-0 que les permitió llegar al final de los primeros diez minutos de juego con cinco puntos de ventaja.

En el segundo cuarto, el equipo celeste seguía firme en el trabajo defensivo, llegando a tener once puntos de ventaja. Todo estaba saliendo bien, salvo una aspecto del juego, los lanzamientos desde la línea de tiros libres. Era una situación que, en un partido con un marcador tan ajustado, podía ser un lastre importante en el desenlace del partido.

Carlota, que se ha lesionado de gravedad, ayer en Navia. / Pablo Hernández Gamarra

Pero había otro aspecto que se nos había pasado por alto, y era el bache por el que suele pasar el equipo en todos los partidos. Por fortuna, en esta ocasión la importante ventaja que tenían en el marcador, le sirvió para llegar al descanso con cinco puntos de ventaja.

Había temor por la salida del equipo tras el paso por vestuarios. En el partido de la primera vuelta, el equipo céltico se hundió tras el descanso y había cierto recelo de que pudiera pasar algo parecido.

Pero la realidad fue otra muy diferente. Cabrera y Bermejo devolvían los diez puntos de ventaja para el cuadro vigués. Azulmarino subió la intensidad defensiva, lo que le permitió recuperar varios balones, recortar la desventaja y meterse de nuevo en el partido.

El Celta Femxa Zorka se colocaba en zona para tratar de frenar el juego interior de las mallorquina. Marta García seguía en el banquillo, con lo que Kelliher podía hacerse con la posición bajo el aro y anotar con relativa comodidad.

Cristina Cantero quería que el equipo llegara vivo al último cuarto, y vaya si estaba con un empate a 59 puntos en el marcador.

Azulmarino comenzó el cuarto presionando al equipo vigués muy arriba. Una situación que les permitió recuperar varios balones y lograr un parcial de 0-8 que las ponía con cinco puntos de ventaja en el marcador.

Fue entonces cuando las gradas del pabellón de Navia comenzaron a apretar. El equipo se contagió de esa fuerza, y en tres acciones consecutivas consiguieron darle la vuelta al marcador, poniéndose por delante en el marcador con un punto de ventaja, 67-66.

En los minutos finales del partido hubo un factor que fue clave en el desenlace final del partido. El Celta Femxa Zorka está acostumbrado a jugar finales apretados. No es la primera vez en la temporada que vive esa circunstancia. En definitiva, saber jugar bajo presión. Para Azulmarino la situación es diametralmente opuesta, pues casi todos los partidos los ganó de forma holgada. Fue el primer partido en el que llegó al final con el marcador adverso, tomando decisiones equivocadas que le permitieron al equipo céltico jugar su partido.