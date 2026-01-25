fútbol | Liga Alemana
El Bayern sufre la primera derrota en la Bundesliga
agencias
El Augsburgo se convirtió en la decimonovena jornada de la Bundesliga, en el primer equipo en derrotar al Bayern en la Bundesliga al imponerse con justicia por 1-2 en la Allianz Arena
Los partidos del Bayern en lo que va de este año parecen tener una constante: el equipo sufre en los primeros tiempos y ante el Augsburgo, no ha sido la excepción pese a que los bávaros se fueron al descanso con ventaja de 1-0 en el marcador. La diferencia fue que el Bayern siguió sufriendo en la segunda parte y al final encajó la primera derrota.
En el minuto 75, tras varias buenas llegadas, Arthur Chaves empató de cabeza en un saque de esquina. Con el empate, el Augsburgo no se encerró atrás sino que siguió generando ocasiones y, en el 81, Massengo logró el gol de la victoria.
