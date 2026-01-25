fútbol | Supercopa Femenina
El Barcelona vuelve a someter al Madrid
Los goles de Brugts y de Alexia en el descuento decantan un duelo muy igualado (2-0) | El club blanco sigue sin sumar su primer título
agencias
El Barcelona conquistó su sexta Supercopa de España en un clásico igualado ante el Real Madrid, que, después del gol de Esmee Brugts en el minuto 28, estuvo sostenido por su guardameta Misa Rodríguez para mantener viva la final hasta el minuto 94 en el que Alexia sentenció desde el punto de penalti (2-0).
Pese a la derrota, el Real Madrid demostró que la distancia entre ambos ya no es tan grande. No pudo ganar su segunda final ante el máximo rival ni su segundo clásico, pero se quedó con la sensación de que fue el más igualado después de aquel en el que se impuso el 23 de marzo de 2025 en Montjuïc (1-3).
El Barcelona tuvo que trabajar para ganar su sexta Supercopa, la quinta consecutiva. Misa intentó sostener al Real Madrid y Linda Caicedo le dio esperanzas, pero las catalanas volvieron a vencer, como han hecho en todas las finales que han disputado en este torneo (2020, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026).
