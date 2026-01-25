Fútbol | Primera Federación
El Arenteiro paga su escaso acierto
Los de Jorge Cuesta pierden en su visita al Racing de Ferrol (2-0)
REDACCIÓN
Ourense
No mereció el Arenteiro la derrota en su visita al Racing de Ferrol (2-0). La escasa puntería del equipo de Jorge Cuesta contrastó con el acierto de los departamentales que se llevaron un triunfo valioso y dejan a los de Carballiño en una situación muy delicada.
En el minuto 10 el Racing de Ferrol se adelantó gracias a un penalti que lanzó Escobar. Detuvo Alvin pero el rechace acabó a los pies del delantero que remachó a la red para poner a los suyos por delante. El mismo Escobar en el minuto 34 haría el segundo tanto para los locales. Y a partir de ahí el partido fue de un Arenteiro que no encontró la portería del Racing de Ferrol pese a sus esfuerzos.
