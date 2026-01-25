El Alavés recupera el pulso ante un pobre Betis

El Deportivo Alavés asomó la cabeza este domingo a costa de un pobre Real Betis, al que superó por 2-1 en un partido muy serio en el que arrinconó a los béticos, en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en Mendizorroza, donde los albiazules volvieron a hacerse fuertes.

Los dos goles llegaron en circunstancias similares, a los pocos minutos de poner el balón en juego desde el centro del campo. Carlos Vicente lo hizo a los tres minutos y Toni Martínez se impuso de cabeza a los dos minutos de la segunda parte. Abde recortó distancias en el último minuto, pero era demasiado tarde para los visitantes.

El Betis sumó por primera vez en la temporada dos derrotas consecutivas después de caer en la Liga Europa, mientras que el Glorioso recuperó el pulso y volvió a ganar en liga mes y medio después.

Los albiazules salieron en tromba, conscientes de lo que había en juego, y obtuvieron el premio muy pronto. A los tres minutos de partido, Carlos Vicente recogió un buen pase de Lucas Boyé para introducirlo sin oposición en la portería de un Betis al que le costó asentarse en el terreno de juego.

De hecho, los locales merodearon desde el inicio en los dominios de Pau López, que tuvo más trabajo de lo esperado en un cuarto de hora inicial con claro color albiazul.

La defensa de Manuel Pellegrini no dejó de despejar balones en centros constantes que llegaban por parte de Carlos Vicente y Nahuel Tenaglia por la banda derecha.

Sin embargo, al equipo bético le hacía falta muy poco para llegar hasta Antonio Sivera, que a los 17 minutos despejó un potente disparo de Cedric Bakambu, que recogió un pase filtrado y mantuvo en vilo a los centrales vitorianos.

El delantero no dejó de tirar desmarques ante una adelantada defensa rival que metió en fuera de juego al ‘9’ del equipo verdiblanco, que se fue asentando en el terreno de juego.

Pero el Alavés no dejó de sumar hombres en sus ataques y Jonny Otto tuvo el segundo muy cerca. El lateral llegó por la izquierda de forma sorprendente y recogió un envío de Toni Martínez, pero se entretuvo demasiado y le dio tiempo a llegar a un providencial Marc Bartra que molestó en el disparo del gallego.

A la media hora de partido, el VAR tuvo que entrar para corregir al árbitro, que había señalado penalti de Nahuel Tenaglia sobre Abde, que comenzó a generar peligro por la banda izquierda.

La solidaridad defensiva de los de Eduardo Coudet les permitió recuperar balones y salir al contragolpe con mucho peligro, ante un Betis que comenzó a desesperarse con las decisiones del colegiado.

Al filo del descanso, Antony pudo igualar el partido, pero no llegó a un gran pase de Abde, el mejor bético.

El Alavés volvió a golpear a los pocos minutos de sacar de medio campo. El Betis puso el balón en juego en la segunda parte, pero en el minuto 47, Toni Martínez cabeceó un buen pase de Pablo Ibáñez, que recogió un rechace en otra buena llegada de Carlos Vicente.

El Alavés pudo ampliar la renta, siempre desde el costado derecho, y no tardó en reaccionar Pellegrini con un triple cambio en busca de una reacción de su equipo.

No tuvieron mucho efecto los cambios, salvo las situaciones que buscó un eléctrico Pablo García. El Alavés siguió llegando, mientras que Antonio Sivera se mostraba muy seguro en la portería. El arquero demostró sus reflejos en un remate de cabeza limpio de Bakambu, que parecía que iba dentro para poner el picante al partido, y le rebañó el balón a Abde en una jugada consecutiva.

El Betis se volcó en una recta final en la que debutó Iván Corralejo y el estadio pidió tarjeta roja en una caída de Carlos Vicente, que se quedaba solo delante de Pau López, pero el colegiado ni siquiera señaló falta.

Fueron unos minutos de inquietud a pesar del resultado. ‘Chimy’ Ávila tuvo la ocasión de recortar distancias, pero tampoco estuvo fino en un remate difícil en el área pequeña.

En el epílogo recortó distancia el Betis con un gol de Abde e incluso tuvo un último ataque en el que intentó rematar Pau López en un libre indirecto, pero la victoria se quedó en la capital vasca.