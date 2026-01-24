Victoria del prestigio del Coruxo

0 OVIEDO VETUSTA: Narváez, Adrian (Márcos Lopes, minuto 80), Marco, Tejon, Lamine (Antañon, minuto 46), Pereda, Menéndez (Coballes, minuto 85), Falah, Pelayo (Adri, minuto 71), Berzal (De la Hera, minuto 71) y Espinosa. 1 CORUXO: Estéban Ruiz, Borja (Álvaro, minuto 63), Mateo (Hugo Losada, minuto 85), Hugo Rodri (Barba, minuto 64), Sola, Añón (Santos, minuto 76), Nacho Fariña, Juan Rodriguez, Naveira (Cidre, minuto 76), Carlos Alonso y Guille Pinin. GOL: 0-1, minuto 90: Sola.

El Coruxo firmó una victoria de enorme prestigio en su visita al Estadio El Requexón al imponerse por 0-1 al Real Oviedo Vetusta, líder del Grupo 1 de la 2ª RFEF, en un auténtico partidazo correspondiente a la jornada 20. Los vigueses asaltaron el feudo del primer clasificado en el último suspiro y confirman su candidatura real a pelear por los puestos de play-off.

El contexto ya anunciaba un choque de altos vuelos; se enfrentaban el quinto mejor local contra el tercer mejor visitante, primer y tercer equipo en mejor forma de la liga. El Coruxo, sexto y a solo un punto del play-off, llegaba tras caer en casa ante el Atlético Astorga, mientras que el filial oviedista encadenaba cinco jornadas sin perder y cuatro victorias consecutivas.

Tras el reglamentario minuto de silencio por las víctimas de los accidentes ferroviarios, el partido arrancó con máxima igualdad y mucho respeto. En el minuto 6, Xavi Sola avisó con la primera ocasión clara para los gallegos, respondida poco después por el Vetusta. El encuentro entró entonces en una fase de ida y vuelta constante, con alternativas y ritmo alto.

Un momento del partido disputado ayer en el Requexón. | LNE

En el minuto 15, Lamine vio la primera amarilla del partido. El Coruxo fue creciendo y en el 28 obligó a Miguel de Jesús Narváez a estirarse para desviar a córner un disparo peligroso. Apenas un minuto después, Guille Berzal probó fortuna para los locales, pero su remate se marchó alto. El marcador no se movió y se llegó al descanso con un justo 0-0.

Nada más reanudarse el juego, Roberto Aguirre movió ficha dando entrada a Antañón por Lamine. La segunda mitad estuvo claramente condicionada por la intensa lluvia, que dificultó el control del balón y obligó a ambos equipos a jugar con mayor verticalidad y esfuerzo físico.

En el minuto 60 llegó la ocasión más clara del Coruxo hasta ese momento. Gandarillas se plantó solo ante Narváez, pero su disparo se fue fuera por muy poco. David de Dios refrescó líneas buscando el golpe definitivo ante un Vetusta sólido pero menos dominante de lo habitual, hizo lo propio también Aguirre.

Cuando todo parecía encaminado al empate, llegó el momento decisivo. En el minuto 90, Xavi Sola, exjugador del propio Oviedo Vetusta, sacó un auténtico golazo para silenciar El Requexón y desatar la locura en el banquillo visitante. Un tanto de enorme valor que decide un partido tremendamente igualado.

El encuentro se cerró con varias tarjetas, entre ellas las de, Lamine, Tejon y Pereda por los locales; Hugo Rodríguez, Naveira, Alonso y Barba por el Coruxo.

Con este triunfo, el Coruxo se mantiene en plena pelea por el play-off y ya piensa en la próxima jornada, donde recibirá al Salamanca UDS en otro duelo directo por el ascenso. El Vetusta, por su parte, afrontará un choque clave ante el Deportivo Fabril, primer clasificado después de la derrota asturiana, en un vibrante primero contra segundo. Victoria de carácter, fe y ambición de un Coruxo que cree.