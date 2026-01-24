El Mecalia Guardés defiende la renta de tres goles en Sicilia

El Mecalia Atlético Guardés defiende esta tarde en Sicilia los tres goles de ventaja que hace una semana consiguió en la ida de los octavos de final de la EHF European Cup ante el Handball Erice. Una ventaja sólida aunque no tranquilizadora que llegó después de un duro partido que finalizó 25-22 y en el que las de Seabra pasaron por diferentes etapas. Conquetearon con lograr una ventaja más grande, pero también hubo momentos en los que las italianas parecían tener controlado al Guardés.

El problema es que el Guardés no está para tirar cohetes. Esta semana encajaron una dura derrota en A Sangriña ante el Grafometal La Rioja que ha despertado cierta inquietud en el club. No están ahora mismo pasando un momento sencillo el Guardés y eso obliga aún más a extremar las precauciones ante un equipo y un ambiente que no resultarán sencillos.

La comitiva guardesa aterrizó en Palermo a primera hora de la tarde. Numerosas horas de desplazamientos y mucha exigencia física que será vital tener en cuenta para certificar la clasificación. Especialmente, teniendo en cuenta que la de hoy será una plantilla corta, con 13 jugadoras, al sufrir todavía las bajas de Nerea Gil y Ariana Portillo. Cecilia Cacheda, que descansó el miércoles, estará en condiciones de jugar.

Por su parte, las gallegas ya conocen la dureza del rival al que se miden. El Erice dejó el pasado sábado una impresión importante en A Sangriña, con un ataque muy potente dividido entre las aportaciones de Dagui Assana, Alexandra do Nascimento y Delphine Ahanda, y completado por una portería fuerte a manos de Ivana Kapitanovic. Las italianas demostraron su potencial en A Sangriña y no van a ser un rival sencillo. Un parcial de 6-0 en el arranque del segundo tiempo cambió el destino del partido de ida y eso obliga a extremar las precauciones.

HORA: 18:00 (TVG2).

PISTA: Pala Cardella.