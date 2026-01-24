fútbol | Segunda Federación
El líder evalúa el crecimiento del Coruxo
Los vigueses visitan a un Oviedo Vetusta que manda con autoridad en el grupo
raúl Rodríguez
Partido importante para el Coruxo, que visita al líder de la competición, el Oviedo Vetusta. Los asturianos son los líderes de la competición, con ocho puntos de ventaja sobre los vigueses. El encuentro disputado en la primera vuelta en el campo de O Vao finalizó con empate a dos goles, de ahí que la victoria en el partido de esta tarde tenga un valor doble, ya que supondría contar también con el golaverage a favor.
Los aficionados vigueses podrán seguir el partido en directo a través de youtube, ya el encuentro será ofrecido en directo en el canal del Real Oviedo.
Javi Pereira, entrenador del equipo vigués, no contará para este encuentro con Sergio, Rares y Rosas, que siguen de baja.
Los vigueses están motivados por esta visita a la casa del líder. Quieren que la victoria de la semana pasada sea el inicio de una nueva racha que le ha permitido situarse en una posición en la que van a pelear por meterse en la zona que clasifica para el play off por el título.
Los asturianos han perdido ocho puntos en casa. Cayeron ante el Lealtad y UD Ourense; empatando frente al Rayo Cantabria y al Marino de Luanco.
El entrenador vigues reconoció en rueda de prensa que es un encuentro complicado, pero que viajan al campo del Requexón confiados en hacer un buen partido y apuestan por pelear por la victoria.
Los entrenamientos de la semana han sido buenos, y los jugadores están muy motivados en hacer un buen partido y sacar algo positivo en la visita a la casa del líder del grupo.
HORA: 16 horas (hoy).
CAMPO: El Requexón.
