Los Hispanos caen también ante Dinamarca y se despiden de las semifinales del Europeo

La selección española de balonmano se despidió de cualquier posibilidad de acceder a las semifinales del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega, tras caer este sábado por un claro 31-36 ante el conjunto danés, en un encuentro en el que los Hispanos se estrellaron con un inspirado Emil Nielsen bajo los palos.

El guardameta danés demostró el porqué de su condición de mejor portero del mundo, en un arranque de la segunda mitad en el que Nielsen, que cerró el choque con trece intervenciones, llevó al conjunto español de soñar con la sorpresa (17-17) a cerrar la contienda con una clara derrota.

Pese a que el equipo español era consciente de que necesita dotar de la mayor fluidez posible la circulación del balón para no verse obligado a concluir sus ataques con lanzamientos lejanos, los seis primeros ataques de los Hispanos se cerraron con un disparo a distancia.

Mal asunto cuando enfrente se encuentra un portero de la talla de Emil Nielsen, posiblemente el mejor guardameta del mundo, que detuvo tres de los cuatro primeros lanzamientos del equipo español.

Una estadística que condenó a los de Jordi Ribera a verse en poco más de cinco minutos con una desventaja de tres tantos en el marcador (1-4) que ponía todavía más complicadas las cosas de lo que ya se intuían antes de arrancar la contienda.

Pero los problemas del conjunto español no sólo se limitaban al ataque, donde nunca logró abastecer de balones a extremos y pivotes, sino que también se extendieron a la defensa.

Una faceta en la que España nunca encontró la fórmula para contener a unos jugadores daneses, que parecieron siempre muy cómodos ante la falta de contundencia de los defensores españoles, a lo que le faltó un punto de dureza en todos y cada uno de los contactos.

Circunstancia que no desaprovechó el lateral Simon Pytlick, autor de cinco tantos en la primera mitad, para superar cómo y cuándo quiso el entramado defensivo del conjunto español.

Pero cuando peor pintaba para los Hispanos, que parecían abocados a una clara derrota, llegaron los mejores minutos de la selección que logró dotar, por fin, de algo de continuidad a su juego ofensivo.

El camino necesario para poder ganar ese metro de más que siempre es necesario para que los lanzadores puedan afinar la puntería, como demostró Imanol Garciandia, que con sus goles, permitió a España reducir a tan sólo un tanto su desventaja (7-8).

Pero bastó que el conjunto español volviera a perder mínimamente la paciencia en ataque para que volvieran a aparecer las paradas de Nielsen, que con sus intervenciones situó en un visto y no visto a los Hispanos con una más que inquietante desventaja de cuatro goles (7-11).

Sin embargo, cuando de nuevo todo parecía peor para el equipo español, surgió el carácter irreductible de los Hispanos, que aferrados al desparpajo de Marcos Fis, que juega con una madurez impropia de sus tan sólo 18 años, lograron llegar con vida al descanso (14-16).

Un Marcos Fis que siguió demostrando en el arranque de la segunda mitad que está destinado, en un futuro quizá más cercano de lo que se presupone, a ser una de las grandes estrellas del balonmano mundial.

Con el joven lateral español, que cerró el choque con nueve dianas, acaparando los focos los de Jordi Ribera lograron lo que parecía una quimera mediada la primera parte, igualar la contienda (17-17).

Un mero espejismo ya que España, como ya le ocurrió ante Noruega en la última jornada volvió a caer en la precipitación en el peor momento posible, lo que permitó volver a irrumpir con fuerza en el partido al guardameta danés Emil Nielsen.

Con el portero nórdico en plan infranqueable el equipo español se descosió por completo, incapaz no sólo de anotar, sino tampoco de impedir los veloces contraataques del equipo danés, que a la carrera se situó con una ventaja de seis tantos (18-24).

Un contundente marcador que obligó a España a dejar de pensar en dar la sorpresa y centrarse en evitar encajar un severo correctivo, que tan poco se merecía el conjunto español.

Mucho menos viendo el carácter combativo de lo jugadores españoles, que apretaron los dientes, empezando por un Alex Dujshebaev, que se convirtió en el mejor complemento de Marcos Fis en ataque, y lograron dejar finalmente la desventaja en cinco tantos (31-36)

Insuficiente para seguir vivos en la lucha por el acceso a las semifinales, todo lo contrario que Dinamarca, la vigente campeona olímpica y ganadora de los cuatro Mundiales, que mantiene intactas sus opciones.