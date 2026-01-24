Duelo por todo lo alto en Navia

Llega el partido más esperado de la temporada. Primero contra segundo, Azulmarino Mallorca contra Celta Femxa Zorka. Solo uno de los dos equipos logrará el ascenso directo a la máxima categoría.

Ambos equipos se vieron las caras en el segundo partido de la temporada. Un partido en donde las viguesas hicieron un buen primer tiempo, pero tras el paso por los vestuarios llegó la debacle. Al final, diecinueve puntos abajo que parece una diferencia muy difícil de remontar.

El equipo ha trabajado con intensidad durante toda la semana preparando el partido de esta tarde. No obstante, Cristina Cantero avisa. «Nosotras llegamos con algún problemilla a nivel de físico y de lesión», apuntó la entrenadora. «A ver si podemos estar todas esta tarde. Poco antes del partido decidiremos sobre alguna jugadora y ya está».

La entrenadora no oculta la dificultad del encuentro de esta tarde. «La realidad es que están intocables por muchas cosas. La primera, porque están jugando bien, con una plantilla muy sólida, una rotación muy larga, jugadoras interiores muy potentes, con muchísima amenaza. Están encontrando equilibrio en el juego y tienen muchas posibilidades de hacerte daño. A eso añádele que es un equipo muy físico, con jugadores muy grandes, Marta García y Bulgak. Los aleros, Asinde, Alba Torres o Aviñoa que es muy grande».

Lo que no falta en el equipo vigués es la ilusión. «Nosotras afrontamos el partido con la máxima ilusión, sabiendo que tenemos que hacer nuestros trabajo, que allí le pusimos las cosas difíciles. Pero es verdad que se llevaron una renta muy amplia. Creo que la clave es que no nos hagan una sangría en el rebote. Sé que ya son superiores por ahí, pero nosotras tenemos que paliarlo y cuidar muy bien el balón. Espero que se viva un gran partido y que sea un poco en el último minuto donde se decidan las cosas».

HORA: 19 horas.

PABELLÓN: Navia.