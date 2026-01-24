El Club Vigo viaja a Lugo para recuperar la senda de la victoria

Nuevo derbi para el Club Vigo que esta tarde se enfrenta al Emeve en Lugo y donde tratará de recuperar la senda de la victoria después de la derrota de la semana pasada y el complicado tramo vivido a final de año que le ha hecho perder el paso con la cabeza después de haber llegado a liderar la tabla en la primera vuelta.

En el encuentro de la primera vuelta los de Coia vencieron a los lucenses por un claro 3-0 y hacen el desplazamiento con la única premisa de vencer en este encuentro y de esta forma distanciarse mas de los puestos de la mitad de la tabla y empezar a mirar hacia arriba. Actualmente están en la sexta posición con 19 puntos y necesita victorias en una temporada de reestructuración de la categoría.

En el conjunto de Coia destaca el buen momento ofrecido por el junior Carlos Alvarez y eso supone una gran noticia para la escuadra de Taboada. Por lo demás, toda la plantilla está en disposición de ser alineados en este encuentro y no hay ningún lesionado, tanto por parte lucense como por parte viguesa. Llegan los dos equipos, a este encuentro con sendas derrotas en el pasado fin de semana y la necesidad de reconducir su camino en esta temporada, lo que le da un carácter más importante al partido de esta tarde en el pabellón lucense.

HORA: 19:00 (hoy).

PISTA: Municipal de Lugo.