El Carballal trata de salir del descenso

El AD Carballal afronta otro partido muy importante para intentar abandonar la zona de descenso. Esta tarde les visita el Caja Rural Cleba, un equipo de la zona media de la tabla clasificatoria, que basa su juego en el contraataque.

Las viguesas llegan el choque con las bajas habituales de Andrea Amarilla y Uxía y con la necesidad de sumar puntos y, con ellos, confianza. Para ello, su técnica Ana Alonso destaca la importancia de reducir el número de pérdidas de balón y replegarse con rapidez, para frenar el contraataque visitante.

A.D. CARBALLAL - CAJA RURAL CLEBA (hoy, 20:15 horas, Pavillón Municipal do Carballal)

División de Honor Plata Femenina

Complicados partidos para los equipos gallegos en esta jornada de la División de Honor Plata Femenina, que se enfrentarán a los primeros clasificados. El Inelsa Solar Asmubal Meaño recibe esta tarde al líder, el Rocasa Gran Canaria, mientras que el Rubensa Indupor BM Porriño tiene la visita del Sanse, quinto clasificado. Además, el Helvetia Saeplast Cañiza visita al Leganés, tercero de la tabla empatado a puntos con las de A Cañiza. Sólo la SAR Rodavigo se enfrenta a un equipo de la zona baja, el Aula, aunque las redondelanas viaja en cuadro por las bajas.

El Inelsa Solar Asmubal Meaño, con el refuerzo de haber ganado la semana pasada en la Bombonera a la SAR, recibe esta tarde al Rocasa, líder del grupo. El conjunto local llega al choque con numerosas bajas: Laura Miniño se rompió el tabique nasal en Redondela; Raquel Sineiro sigue de baja por molestias en un pie; Uxía tampoco podrá jugar por problemas en un tímpano y Nicole aún no ha regresado de su país, donde está solucionando asuntos burocráticos. Así, el técnico Juan Costas tirará del equipo juvenil, que está respondiendo a muy buen nivel cada vez que se incorporan al primer equipo. El encuentro se espera competido y duro, pero el Meaño está en un buen momento.

Por su parte, el Rubensa Indupor BM Porriño tiene un complicado choque ante el BM Sanse y además con la imperiosa necesidad de ganar, tras nueve derrotas consecutivas. Además, el partido de la semana pasada hizo un gran daño en el aspecto psicológico, ya que perdieron ante el Perdoma, farolillo rojo que no conocía la victoria en Liga. Mañana se enfrentan al duro Sanse, quinto clasificado, que quiere seguir en la lucha por las primeras posiciones. En el aspecto positivo destacar que el Porriño, poco a poco, está recuperando a las lesionadas, aunque esta semana ha perdido a Raquel. El objetivo es mejorar el rendimiento defensivo para ser más competitivas.

Partido importante para el Helvetia Saeplast Cañiza, que visita al Leganés, el equipo que le persigue en la clasificación a sólo dos puntos. Las gallegas quieren seguir en lo más alto de la tabla, ahora mismo son colíderes, aunque el último partido no gustó al entrenador Isma Lago, que quiere utilizarlo para cambiar la dinámica y buscar una mayor intensidad defensiva, su arma principal durante toda la temporada. Las gallegas no pudieron entrenar ayer por la alerta por nieve, lo cual ha alterado un poco el plan de trabajo, y además tendrán las bajas de Mencía y Nazareth, mientras que Anastasia, a pesar de viajar, se encuentra entre algodones.

La SAR Rodavigo, asolada por las bajas, viaja a Valladolid para enfrentarse al Aula, un equipo de la zona baja de la tabla, que ya sorprendió en la Bombonera en la primera vuelta gracias a su juego con el pivote y el acierto cara a portería. El equipo redondelano, que ahora se encuentra en un momento de forma muy diferente, llega al choque en cuadro, porque a las lesiones se suman las ausencias de Sandra y Eva por motivos personales. Así el equipo viaja con sólo 12 jugadoras y ganas de sacar el partido adelante.

INELSA SOLAR ASMUBAL MEAÑO - ROCASA GRAN CANARIA (hoy, 20:30 horas, Pavillón Coirón)

RUBENSA INDUPOR BM PORRIÑO - SEGURA E HIJOS BM SANSE (mañana, 13:30 horas, Pavillón Municipal do Porriño)

CAVIDEL AULA VALLADOLID - SAR RODAVIGO (mañana, 12:15 horas, Instalaciones Universitarias Fuente de la Mora)

HEALTHY POKE BM LEGANÉS - HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA (hoy, 18:00 horas, Pabellón Manuel Cadenas)

Primera Nacional Masculina

El líder, Valinox Novás, recibe esta tarde en casa al Bueu Atlético, con el objetivo de seguir sumando victorias, en esta temporada inmaculada en cuanto a resultados. La semana de trabajo ha sido buena para el equipo de Guillermo Artime, que cuenta con la totalidad de la plantilla para este choque. El principal rival del Novás en estos momentos de la temporada puede ser el exceso de confianza, que ha asomado en algún partido por momentos, pero siempre ha reaccionado a tiempo para vencer. El técnico del Novás quiere que su equipo trabaje duro y seguir dando pasos firmes hacia el objetivo final, que es el ascenso.

El Granitos Ibéricos Carballal pretende reencontrarse con la victoria, ya que todavía no ha ganado ningún partido en 2026. Para ello cuenta con el impulso de su cancha, donde se muestra tremendamente duro y efectivo. El conjunto vigués, sin bajas más allá de algún resfriado, se enfrentará al Cañiza, el colista, pero que en juego se muestra como un equipo duro y correoso. El entrenador vigués Fran González aseguró que “es un rival que juega bien. Tiene un 7 inicial muy completo, en el que destacará la movilidad de su primera línea y su continuidad de pelota”. El Carballal quiere recuperar su intensidad defensiva, ya que ha bajado un punto en este aspecto, además de controlar las pérdidas de balón, que le lastró en el último partido de Liga frente al Reconquista. Por su parte, el Saeplast Cañiza llega a Vigo como colista, pero sabedor de que un triunfo podría significar dormir fuera de los puestos de descenso, ya que las distancias son mínimas. Además, la semana pasada, arrancó un gran empate en su visita al Ingenio, que les da confianza. Siguen de baja Alejandro Pintos y Marcos.

Buen partido el de esta tarde en el Pavillón Municipal do Porriño, donde el equipo local recibe al Reconquista de Vigo. El conjunto porriñés llega reforzado por el punto conseguido la semana pasada que le da un poco de aire y así afronta el choque con más seguridad y sabiendo que necesita sumar puntos. El BM Porriño sigue con las bajas de Xacob (hasta final de temporada), Íñigo y Costa. Por su parte el Reconquista de Vigo, que tendrá la ausencia de Alex Rey por estudios, llega en el mejor momento de la temporada, después de haber empatado en las islas contra el Ingenio y haber ganado al Carballal en casa. Eso sí, el Porriño es un equipo que se le atraganta y prueba de ello es la victoria de los de Dani Benaches en la primera vuelta en Vigo. Para el Reconquista es un partido clave para escapar definitivamente de la zona de peligro, y destaca del Porriño su juego con el pivote y el 7v6 en ataque, como sus mejores armas, junto a un bloque central defensivo muy fuerte.

GRANITOS IBERICOS CARBALLAL - SAEPLAST BM. CAÑIZA (hoy, 18:00 horas, Pavillón Municipal Carballal)

BM. PORRIÑO - BALONMANO RECONQUISTA DE VIGO (hoy, 20:30 horas, Pavillón Municipal do Porriño)

VALINOX NOVÁS - BUEU ATLETICO BALONMAN (hoy, 18:00 horas, Pavillón Municipal de O Rosal)