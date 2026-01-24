Fútbol Juvenil | División de Honor
Aplazado el partido del Celta en A Madroa por el temporal
Partido importante para el Val Miñor ante el Compostela
raúl rodríguez
El derbi provincial que esta mañana debían disputar en las instalaciones de A Madroa el Celta y el Pontevedra ha sido suspendido por el temporal previsto para el día de hoy. El partidos estaba previsto celebrarse a las 12 de la mañana.
Ahora, los dos clubes tendrán dos días para fijar una nueva fecha en la que celebrar el partido. En caso contrario, será la Federación la que fije la fecha.
El miércoles, Copa
Los celestes volverán a la actividad el miércoles 28, día en el que disputarán los octavos de final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, una eliminatoria ue se juega a un partido. El partido se disputará a las 16.15 horas en las instalaciones de A Madroa.
El ganador de la eliminatoria se cruzará en cuartos ante el vencedor del partido que enfrenta al Athletic de Bilbao y al Alavés.
Val Miñor-Compostela
En un principio, la jornada de mañana transcurrirá con normalidad, y el Val Miñor afronta un partido importante ante un rival directo por la salvación.
El Compostela aventaja a los de Nigrán en un punto, de ahí la importancia del encuentro. El partido comenzará mañana a las 12.30 horas en el campo de Condomínguez. La igualdad es máxima, por lo que puntuar es una necesidad.
