ciclismo
El rumano Piciu completa al Vigo-Rías Baixas
El duodécimo fichaje del equipo será uno de sus jefes de filas
REDACCIÓN
Vigo
El fichaje que completa la nómina de refuerzos del Vigo-Rías Baixas está llamado a ser esta temporada uno de los jefes de filas del proyecto presidido por José Luis Chamorro. La incorporación del rumano Mattew Denis Piciu, corredor de 23 años y con amplia experiencia en el pelotón profesional, pone la guinda al ambicioso proyecto diseñado por el conjunto flúor para 2026. La Copa de España aparece como el primer gran objetivo de un ciclista que ya ha demostrado de lo que es capaz al máximo nivel.
Campeón de los Balcanes y Sub-23 de su país, la duodécima alta de la escuadra olívica ha defendido durante las últimas cuatro campañas los colores del MENtoRISE, una formación de categoría Continental.
