El Porriño se queda sin Paulina Buforn y Aitana

Terremoto en el Conservas Orbe Zendal Porriño y en el balonmano femenino español. Aitana Santomé y Paulina Buforn, dos de las jugadoras más importantes del club louriñés, hicieron efectivas sus respectivas cláusulas de rescisión para desvincularse del club y fichar de forma inmediata por el Targu Jiu rumano.

Ambas jugadoras, piezas claves en el sistema de juego del técnico Isma Martínez, llevan varios días negociando su salida con la directiva que preside Abel Estévez, tras recibir una suculenta oferta del club rumano y transmitir al conjunto porriñés que su intención era no dejar escapar la oportunidad. Ante la falta de acuerdo Santomé y Buforn decidieron pagar el importe de las cláusulas fijadas en sus respectivos contratos, que supera los 10.000 euros entre ambas.

En su comunicado de prensa, el Porriño agradece su «trabajo» durante su etapa en el club y le desea «mucha suerte» en su nuevo proyecto deportivo, un mensaje algo frío para la importancia de ambas jugadoras y los años de militancia en el equipo louriñés. Una prueba más de que la ruptura no ha sido agradable.

La noticia, que reduce de forma exagerada las opciones del equipo porriñés en esta temporada, demuestra también el problema que tiene el balonmano femenino en España y su debilidad en relación a las condiciones que las jugadoras encuentran en otros países. En el caso de Santomé y de Buforn, el cuadro rumano les garantiza más de un año de contrato, asegura pagos, aumenta la ficha y ofrece unas garantías que no e ncuentran en muchos casos en España.

El Porriño tratará ahora de cubrir esas plazas con nuevas jugadoras aunque es evidente que va a ser muy complicado para ellos dar con gente de la calidad de Santomé y de Buforn.