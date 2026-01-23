Matturro da la primera victoria local al Levante tras un final loco contra el Elche

El central del Levante Alan Matturro marcó de cabeza a la salida de un córner en el minuto 95 un gol que rompió el empate a dos que el Elche había establecido en el 92 con un tanto de bella factura del delantero Adam Boayar y que vale la primera victoria del conjunto 'granota' esta temporada en el Ciutat de València.

El Elche comenzó mejor el encuentro y solo necesitó tres minutos para lanzar su primer aviso con un disparo de Grady Diangana que salió cerca de la portería de Mathew Ryan. A pesar que el Levante reaccionó y se acercó a las inmediaciones de Iñaki Pena, el peligro real parecía reservado al equipo visitante.

A los once minutos de juego y tras una buena combinación desde campo propio, un mal disparo del visitante Aleix Febas no lo supieron despejar ni Iker Losada ni Alan Matturro y Álvaro Rodríguez cazó el balón suelto para superar a Ryan desde el punto de penalti.

Con el gol, el equipo ilicitano ganó en confianza y tranquilidad y trató de desesperar a su rival con posesiones largas. De hecho, el Levante se precipitaba con el balón en los pies cada vez que lo tenía y buscaba finalizar las acciones de manera rápida pero sin efectividad y sin poner en aprietos a Iñaki Peña más allá de un disparo de Etta Eyong dentro del área que salió desviado.

Pero nada más arrancar el segundo tiempo llegó el primer remate a puerta y el primer gol para los locales. A los cuatro minutos de la reanudación, un centro de Jeremy Toljan desde la banda derecha lo mandó a la red Pablo Martínez, totalmente solo en el área pequeña, con un toque sutil que sorprendió a Peña.

El empate impulsó al Ciutat de València y al Levante, que volvió a hacer uso de su presión alta para incomodar al Elche. Fruto de una recuperación en zona ofensiva tuvo una doble oportunidad de marcar. Carlos Álvarez le sirvió el gol en bandeja a Etta Eyong, que no pudo superar la estirada de Peña.

El balón suelto lo disparó Iván Romero pero lo desvió el propio Eyong, quien se lamentó de su error sobre el césped. Aún así, la mala suerte no desesperó a un Levante que encontró la remontada instantes después con un remate de cabeza de Adrián de la Fuente 'Dela' tras una falta que sacó Pablo Martínez.

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, buscó una reacción con los cambios y con la entrada de hombres como André Silva o Rodrigo Mendoza, pero parecía imposible frenar el vendaval del Levante.

Con el paso de los minutos, el Levante atrasó sus líneas y trató de contener a un Elche que atacaba por los costados pero sin ocasiones claras. En ese contexto, el equipo local se sentía cómodo y pudo aguantar hasta que llegó el tiempo añadido. Ahí, Boayar, solo dentro del área, remató de chilena un servicio de Álex ante el que nada pudo hacer Ryan.

Parecía que lo que iba a ser una fiesta 'granota' se había convertido en una pesadilla, pero nada más lejos de la realidad. El Levante no perdió la fe y siguió buscando la victoria hasta el minuto final, donde apareció Matturro para mandar a la red de cabeza un saque de esquina que desató la felicidad de los jugadores y del Ciutat de València.

Aún hubo tiempo para que el Elche buscara un empate a la heroica, pero el propio Matturro despejó el balón que buscaba el área de Ryan y se encargó de cerrar el triunfo para el Levante.