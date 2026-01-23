Cláusula de récord: el Real Madrid blinda con 75 millones al excéltico Bryan Bugarín, el ahora juvenil que desató una guerra en Vigo

Bryan Bugarín (Vigo, 2009) sigue dando pasos firmes en Valdebebas. El Real Madrid ha cerrado la renovación del mediapunta gallego hasta 2028 y el acuerdo incluye una cláusula de rescisión de 75 millones de euros, una cifra poco habitual y prácticamente inédita para un futbolista en etapa juvenil.

El club blanco refuerza así su apuesta por un atacante zurdo, vertical y con tendencia a partir desde la derecha para buscar zonas interiores, actualmente integrado en el Juvenil B. En el entorno de la cantera se le considera una de las joyas a proteger en una generación muy seguida, y su progresión ha ido acompañada, además, de un proceso de maduración física y de la superación de problemas físicos recientes.

De la Promises al 'Caso Bugarín'

La firma, sin embargo, no solo pone el foco en lo deportivo. En Vigo todavía se recuerda el ruido que acompañó su marcha del Celta en 2021, cuando explosionó en LaLiga Promises torneo en el que fue MVP y máximo goleador con 9 tantos, y que disparó el interés de las grandes canteras. Aquella salida acabó convirtiéndose en un asunto institucional: un conflicto abierto entre el entonces presidente del Celta, Carlos Mouriño, y la agencia de representación del jugador, Intermedia Sport Player, que también gestionaba a Denis Suárez y a Iago Aspas.

Bryan Bugarín se abraza con un compañero tras marcar el gol. / LaLiga

Mouriño anunció un veto a la citada agencia tras la fuga del canterano y dejó una frase que resumió el alcance del choque: «Tenemos que tomar una decisión drástica, durísima… pero la subasta de niños no tiene cabida en este club». En ese contexto, la situación escaló hasta afectar a futbolistas del primer equipo representados por la misma firma y derivó en un pulso público con Denis Suárez, uno de los nombres señalados en aquel momento.