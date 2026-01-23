Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Charla de Sechu López sobre su expedición al Ártico

Esta tarde en el Auditorio del Concello de Vigo

REDACCIÓN

Vigo

El Auditorio del Concello de Vigo será escenario hoy de la charla con proyección de imágenes que el alpinista Sechu López, miembro de los Montañeros Celtas, ofrecerá sobre su expedición al Ártico, de los 55 días que estuvo en Canadá y sobre todo de los 38 que duró su travesía sobre un mar congelado. La charla comenzará a las 20:00 horas y la entrada es gratuita hasta completar aforo.

