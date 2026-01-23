Badosa se despide y continúa su caída en el ranking

Paula Badosa, vigésimo sexta cabeza de serie, se despidió este jueves del Abierto de Australia al caer en segunda ronda ante la rusa Oksana Selekhmeteva, 101 del mundo, por 6-4 y 6-4, en un partido que se resolvió en una hora y 39 minutos en Melbourne.

Badosa, semifinalista el pasado año y que inició el torneo en el puesto vigésimo quinto cae ahora al 64 del ránking. No logró la catalana encontrar continuidad en los momentos clave frente a una rival que fue de menos a más y que sostuvo un plan claro desde el fondo de la pista, con pelotas profundas y cambios de ritmo que incomodaron a la catalana.

«No estoy contenta. Ella ha jugado mejor y yo he merecido la derrota. No he jugado un gran tenis. Me está costando pero supongo que es parte del proceso», dijo tras la derrota. Badosa, que llegó a disponer de una ventaja en el primer set, vio cómo Selekhmeteva reaccionó a tiempo y terminó por cerrar el parcial con un quiebre decisivo.

En el segundo set, la española intentó cambiar el guion apoyándose en el saque y en tramos de tenis más agresivo, pero volvió a pagar caros algunos errores en puntos cortos.

Selekhmeteva tomó distancia hasta colocarse 5-2 y servir para el partido, aunque Badosa resistió, recuperó un quiebre y llegó a alargar el desenlace con un juego sólido al servicio, incluido un ace clave para ponerse 4-5.

La rusa, sin embargo, mantuvo la calma cuando el encuentro se tensó. En el último juego, salvó varias opciones de quiebre con valentía y se apoyó en intercambios largos para frenar el empuje final de Badosa, antes de sellar el triunfo en sets corridos.

Noticias relacionadas

Por otro lado, el joven tenista español Rafa Jódar puso fin a su estreno profesional y a la disputa del primer Grand Slam en su carrera, tras la derrota ante el checo Jakub Mensik, con un balance positivo y la idea de aprender tanto de las victorias como de las derrotas.