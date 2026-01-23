Arbeloa: "Yo intento ayudar a los jugadores, no puedo hablar de lo anterior"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, compareció en rueda de prensa en la previa del partido que medirá a los blancos con el Villarreal este sábado (21.00) en el estadio de La Cerámica. El técnico blanco cree que se miden a "un grandísimo rival que nos va a exigir nuestro mayor nivel y somos conscientes de que el gran partido que debemos hacer para ganar el partido. Es muy importante por lo que supone, por el rival que tenemos enfrente, porque es una de las salidas más complicadas de la Liga".

El vestuario

El salmantino habló sobre los cambios de posición y cómo lo han asimilado jugadores como Valverde o Camavinga: "La predisposición de todos los jugadores es ayudar al equipo, poner al equipo por encima del individuo. Camavinga y Valverde hicieron un partidazo ante el Mónaco. Quiero jugadores implicados, a disposición de sus compañeros. Son jugadores versátiles con un talento que les permite jugar en cualquier zona del campo".

Arbeloa descartó que lleguen fichajes en el mercado de invierno porque "tengo una plantilla extraordinaria y si alguna vez hace falta tenemos una gran cantera que nos va a echar una mano, como ha ocurrido siempre en la historia del Real Madrid". Y habló de la posible renovación de Vinícius: "Eso es un tema que corresponde a Vinícius y al club. Yo deseo que Vinícius siga haciendo historia en el Real Madrid".

Preguntado por el buen ambiente que se vive ahora en el vestuario, a diferencia del pulso que echaron los futbolistas a Xabi Alonso y que le costó el puesto, el técnico se limitó a declarar que "yo intento ayudar a los jugadores, no puedo hablar de lo anterior o de si están más o menos felices que antes. Están predispuestos a trabajar, me han recibido con los brazos abiertos”.

Arbeloa también habló de su idea de fútbol: "Ganar es lo más importante aquí, más allá de sistemas. Quiero ver el carácter y la mentalidad del otro día. Representa muy bien lo que es el Madrid, ese ir todos a una. Esos valores son los nuestros, no debemos abandonarlos nunca. Creo y deseo que lo del Mónaco sea un punto de inflexión. Tenemos mucho que trabajar, pero desde el primer día he visto un grupo dispuesto a trabajar”.

Noticias relacionadas

El técnico blanco tuvo palabras para Bellingham: "En los partidos conmigo, incluso en las sesiones, Jude me ha demostrado su capacidad, su técnica, su liderazgo, su carácter. El esfuerzo que hizo fue tremendo, tiene una mentalidad ganadora, reúne todo lo que necesita un jugador del Madrid. Estoy encantado con él”. Y terminó hablando del regreso de Brahim: "Muy feliz de tenerle con nosotros. En el Madrid ha mostrado su capacidad, lo ha hecho en la Copa África. Tiene mucho desequilibrio, juega entre líneas, puede rendir en muchas posiciones. Tiene gran mentalidad y está dispuesto. Le vamos a necesitar”.