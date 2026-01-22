El Porriño mete una marcha más a tiempo

23 CONSERVAS ORBE ZENDAL PORRIÑO: Ferrarín, Adriana Mallo (3), Zhukova (1), Caro Bono (4), Morgana, Campo, Figueira (2), Aitana Santomé (4), Aroa, Rial (1), Paulina Buforn (3), Prelchi (1), Manterola (1), Lucía Laguna (3). 22 BETI ONAK: Encinas, Casasola (5), Zamora (2), María Brasil (7), Ripa, Sans (1), Almudena Gutiérrez (1), Orbañanos (2), Zalguizuri (1), Urbitarte (1), Sarsola (1), Mariana Costa (1). MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 0-0, 2-4, 4-5, 6-8, 7-11, 11-15, descanso, 14-16, 16-17, 19-18, 20-20, 21-21, 23-22, final.

El balonmano es muchas cosas, pero sobre todo velocidad e intensidad. Sin ellas es difícil llegar a cualquier destino. El Porriño tardó en entenderlo (en recordarlo más bien). Lo hizo en el descanso, después de verse superado en un doloroso primer tiempo por el Beti Onak en el duelo en el que ambos equipos discutían por la quinta plaza. El 11-15 del descanso era una señal inquietante porque nada había funcionado en un Conservas Orbe Zendal vulnerable en su área (mérito también del Beti Onak y sobre todo de María Brasil) y lento y previsible en ataque.

Pero fue pasar por la caseta, ordenar las ideas y recobrar el espíritu indómito que este equipo demuestra muchas veces. Más allá de los ajustes en la defensa de Brasil o de Casasola, la intensidad creció de forma radical y en ataque se acabaron los trámites burocráticos. Aceleración, verticalidad, descaro y ataque sin tiempo de que el Beti se ordenara. Aitana Santomé, reina de este segundo tiempo, fue la primera en ejecutarlo. En un santiamén ella y Bono habían atizado un parcial de 3-0 para igualar el partido y llevar el duelo a otro escenario. Y aunque en ataque el equipo sufrió lagunas y periodos sin anotar (sorprendentes los tres lanzamientos de siete metros errados en este periodo), no le falló la defensa y eso sujetó siempre a las navarras. Igualaron las de Isma Martínez (18-18) en el minuto 44 y el partido entró en un tramo de igualdad que se prolongó hasta el 21-21 del minuto 55. Volvió a adelantarse el Beti tras coger un rechace tras gran parada de Ferrarín. Pero sufrieron una clara exclusión a menos de tres minutos para el final. Una situación delicada. Aitana se lanzó de cabeza para empatar y la defensa se deslomó para detener el intento de las navarras. Y en el ataque siguiente otra vez Aitana provocó el siete metros que esta vez Paulia envió a la red. Quedaban veinte segundos y una defensa contra siete que el Porriño hizo pegando dentelladas para proteger esa victoria.