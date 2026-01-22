El Guardés se lleva un buen palo

20 Mecalia Atlético Guardés (7+13): Elena Martínez (5), María Sancha (1), María Palomo (1), Lorena Téllez (4), Jazmín Mendoza, Ania Ramos (1), Sabina Mínguez (p.) [siete inicial], África Sempere (1), Blazka Hauptman (2), Cecilia Cacheda, Rosane Serrano (5), Carme Castro, Amandine Balzinc (p.), María Español y Melina Rodríguez (p.). 22 Grafometal La Rioja (10+12): Paula Milagros, Geandra Rodrigues (p.), June Loidi (1), Mina Novovic (9), Garoa Sarrionandia-Ibarra (6), Sarai Samartín, Blanca Benítez (3) [siete inicial], Maitane Larrayoz (p.), Lucía Chumillas, Lorena Pérez (2), Fernanda Luján (1), Paula Morales, Sofía Rivadeneira, Liza Somogyi, Karia Sidibe y Andrea Loscos. Marcador cada cinco minutos: 1-0, 2-2, 2-4, 3-7, 4-8, 7-10, 8-11, 11-13, 14-15, 14-18, 16-21, 20-22.

La mente del Mecalia Guardés comienza a pagar la exigencia de este tramo de la temporada en el que los compromisos se le acumulan al conjunto de Ana Seabra. El cuadro miñoto encajó la tercera derrota de la temporada (la primera ante su público) ante un Grafometal La Rioja y confirma la tendencia preocupante del equipo que se ha manifestado en los últimos partidos. Ha bajado su frecuencia anotadora, se multiplican los errores y aunque en defensa el tono es bueno no alcanza para sacar adelante todos los compromisos. Al cuadro riojano, inferior al Guardés, le bastó el orden en defensa, un buen partido de su portera Rodrigues y esperar a que las gallegas fuesen acumulando errores para ponerse en ventaja. Porque a partir de ahí el Guardés fue incapaz de apretar el duelo para generar una angustia que las riojanas no sintieron en ningún momento. Y eso no es una buena noticia para un equipo que precisamente tenía esa capacidad intimidante en el rival y mucho más en su pabellón. Esta segunda derrota consecutiva las pone a tiro del Rocasay otros equipos como el Costa del Sol se le podrían acercar de manera peligrosa.

Mediado el primer tiempo el Grafometal La Rioja estableció la primera diferencia importante en el marcador. El 3-7 del minuto 20 fue una pista de lo que podría suceder. Llegó porque el Guardés se encontró con la portera rival y porque sus errores allanaron el camino riojano que fueron aprovechando las oportunidades gracias a la mano sobre todo de Mina Novovic que anotó nueve goles en la noche guardesa. El 7-10 en el descanso mantuvo una tónica que se estiró en el segundo tiempo. Solo una tímida reacción puso a las guardesa a un solo gol (14-15) y ahí creció la esperanza de que podría dibujarse un final de partido más favorable para sus intereses. Pero volvieron las imprecisiones y esta vez las riojanas no dejaron escapar la oportunidad. Abrieron una distancia de nuevo de cuatro goles tras un parcial de 0-3 y dejaron el partido liquidado. El último asomo de orgullo llegó tarde.