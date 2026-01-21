Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente tren AdamuzTurismo VigoConvenio MetalAcuerdo MedicinaMuere Mabel MontesAuroras Boreales GaliciaSegunda vuelta Celta
Esfuerzo épico del Vigo y lesión muscular de Raquel Asensio

El equipo, sin cambios, logró ganar un partido en la tercera jornada de la Liga FEB

Carla habla con sus dos compañeras.

R. V.

Esfuerzo épico del Vigo 3x3 en la tercera jornada de la Liga FEB de Invierno, que se disputó en Madrid como las anteriores. La escuadra olívica, que ha perdido a María Lago por varios meses debido a una rotura de cruzado, tampoco pudo contar con Claudia Calvelo por cuestiones laborales y tuvo que viajar con sólo tres jugadoras, sin posibilidad de cambios. «Las chicas acabaron exhautas», describe el presidente del club, Luis Ángel Guimeráns. Carla Fernández releva a Lago como capitana. La acompañaron Nuria Cobián y Raquel Asensio.

Con esos condicionantes, el desempeñó resultó más que meritorio. Debutaron con victoria sobre el Sa Real Ibiza (22-11), con siete triples de Asensio; cayeron claramente con La Celeste (7-21) y compitieron, aunque con derrota, con Vitoria (19-14) y Valencia (18-14). En este último partido, a falta de dos minutos, Asensio sufrió una rotura de fibras en el sóleo.

