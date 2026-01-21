Baloncesto 3x3
Esfuerzo épico del Vigo y lesión muscular de Raquel Asensio
El equipo, sin cambios, logró ganar un partido en la tercera jornada de la Liga FEB
Esfuerzo épico del Vigo 3x3 en la tercera jornada de la Liga FEB de Invierno, que se disputó en Madrid como las anteriores. La escuadra olívica, que ha perdido a María Lago por varios meses debido a una rotura de cruzado, tampoco pudo contar con Claudia Calvelo por cuestiones laborales y tuvo que viajar con sólo tres jugadoras, sin posibilidad de cambios. «Las chicas acabaron exhautas», describe el presidente del club, Luis Ángel Guimeráns. Carla Fernández releva a Lago como capitana. La acompañaron Nuria Cobián y Raquel Asensio.
Con esos condicionantes, el desempeñó resultó más que meritorio. Debutaron con victoria sobre el Sa Real Ibiza (22-11), con siete triples de Asensio; cayeron claramente con La Celeste (7-21) y compitieron, aunque con derrota, con Vitoria (19-14) y Valencia (18-14). En este último partido, a falta de dos minutos, Asensio sufrió una rotura de fibras en el sóleo.
- Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
- Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
- Planas rompe su silencio sobre los problemas del reglamento de control de pesca y promete aplicar medidas provisionales
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Al menos cinco empresas se interesan por el contrato del bus en Vigo y visitan las instalaciones de Vitrasa
- Más de veinte viviendas de lujo de Vigo llevan ya un año a la venta sin despertar interés
- Abierto el plazo para que dueños de pisos vacíos los ofrezcan al Concello
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»