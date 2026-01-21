El Traviesas sueña por derecho propio

«Nos lo propusimos desde el principio de temporada y los objetivos se van cumpliendo», celebra la entrenadora del Traviesas masculino, Marina Pérez. La escuadra ha concluido la decimocuarta jornada, primera de la segunda vuelta, en la cuarta posición del grupo norte de la OK Bronce. El club, y por ende el hockey sobre patines vigués, disfruta de su mejor momento desde aquella primera década del siglo en que el Vigo Stick llegó a militar en OK Liga. Apenas sobrepasado el ecuador de la temporada la permanencia se antoja asegurada. Se permiten incluso soñar con el ascenso. Y por derecho propio, legitimado en la pista.

El Traviesas había aprovechado hasta ahora impares, incompatibilidades y renuncias para impulsar su proyecto. Tras varios asaltos frustrados en las fases autonómicas, la directiva aprovechó el alineamiento necesario en verano de 2023. El dinero se reunió sobre el límite, por cuestación popular. Todo se ha resuelto así, en el alambre y por voluntades ajenas. Aunque colista en 2024, aceptó la plaza que dejaba vacante el Areses. Undécimo al año siguiente, la mejoría no alcanzó para eludir el descenso pero se repitió la salvación burocrática, en este caso por renuncia de dos equipos santiagueses.

Cuando la vigente Liga concluya, el 23 de mayo, nada deberá inquietar a la junta olívica más que sus propias condiciones. El Traviesas acumula 27 puntos a falta de doce jornadas. El descenso se ha alejado a 17 de diferencia. «La primera premisa era buscar la permanencia y no pasar agobios», determina el portero Antón Viladrich. Objetivo cumplido y de manera tan sobrada que sorprende aunque se razone. «No sabría yo decir el truco mágico», medita Marina, aunque sintetiza la fórmula: «Experiencia y refuerzos».

Impulso de Ingeniería

«Refuerzos de lujo», añade Antón sobre los tres fichajes; en todos los casos, universitarios que residen en Vigo porque cursan Ingeniería. Álex Gómez, cuyo hermano Ismael ya pertenecía a la plantilla viguesa, se incorporó a los entrenamientos la temporada pasada. Quiso, sin embargo, culminar su ciclo júnior con el Ordes, con el que disputó el Campeonato de España. Su inscripción estaba pactada hace tiempo. Álvaro Barral y Óscar Canabal surgieron como oportunidades de mercado. Aunque estudiaban en el CUVI desde hace años, se habían mantenido fieles al Raxoi; uno de esos equipos cuya renuncia a seguir en OK Bronce facilitó la permanencia del Traviesas. «Estamos supercontentos con los tres. Necesitábamos ese tipo de perfiles. Nos han aportado gol y tienen muy buen patín», radiografía Marina. «Se han integrado superbién, tanto en el sistema de juego como a nivel de vestuario. Son muy buenas personas y eso es importante».

La continuidad, aunque se haya obtenido en los despachos, ha sido igualmente rentable. «Obviamente que sea el tercer año compitiendo en este nivel nos pilla a todos, jugadores, porteros y entrenadores, más rodados. Hay bastante diferencia de una liga autonómica a una nacional». La explicación se enriquece con la química interna: «Hay muy buen ambiente. A veces es una cuestión de dinámicas y momentos. En un buen momento y en buena dinámica es mucho más fácil competir y sumar».

El trabajo de Marina

Incluso lamenta la entrenadora del Traviesas, pese a la gran producción, que «se escaparon algunos puntos que no debían». Lo secunda Antón: «Hemos solventado con victorias los partidos contra rivales asequibles y de nuestro nivel, aunque con algún pequeño traspié –Liceo, Booling–. Por detalles se nos escaparon de las manos. Pero en general nos hemos sabido mover en finales complicados». En cualquier caso, aporta un último elemento: «Estamos encantados con Marina y con el trabajo que está haciendo».

Antón combina en su figura el esfuerzo presente, la expectativa futura y la gloria pasada. Se inició en las escuelas deportivas del Traviesas. De portero debutó en el Patín Vigo, ya extinguido, y se mudó al Castrelos. Cursó fisioterapia en Cataluña, donde jugó para Vic y Tona. Al regresar, apenas rebasados los 20, formó parte de aquel Vigo Stick de máxima categoría. Ahí sigue, bajo palos, mediados los 40. «Es ilusionante volver a pelear por cosas bonitas. Recuerdo cuando peleé dos veces por ascender a OK Liga y el segundo año se consumó. Ahí estamos, en la batalla».

Partido contra el Rochapea. / Jose Lores

Lo afirma la clasificación. Los dos primeros de cada grupo suben de forma directa. Los dos terceros dirimen a doble cita otra plaza –la Federación Catalana decide la sexta–. Por delante del Traviesas figuran Oviedo Roller (37), Ordes (36) y Lubiáns (30). «Veo muy factible y viable poder ponermos terceros», sostiene Marina. «El ascenso directo es complicado pero la Liga está muy reñida. Igual los dos de arriba se dejan puntos».

Piensa Antón «en la chavalada que viene por detrás y lo que se genera en la afición». Aday ejerce de jugador en los entrenamientos y de hincha en los partidos. «La trayectoria es y parece que seguirá siendo muy buena», pronostica el joven. «Probablemente lleguen a conseguir ascender a Plata, lo que es impresionante y nos hace soñar a los canteranos. El proyecto continúa con ese sentimiento de equipo que genera en todo el club porque desde abajo los vemos como referentes y ellos nos acercan dándonos las gracias por apoyarlos cuando el mérito es totalmente suyo». Esta vez, de nadie más.

Primer equipo y canteranos del Traviesas. / Jose Lores

Treinta años entre Antón y Aday

«Generar ilusión en los que vienen por detrás es lo básico; que el hockey siga vivo y que crezca en Vigo», anhela Antón Viladrich, que a sus 44 años ejerce como figura paternal en el vestuario del Traviesas. En el otro extremo biológico, los adolescentes Héctor, Paul y Aday, en rutina de entrenamiento con los mayores, encabezando esa florecimiento que el portero reclama.

Descolla Aday, de 16 años y que ya debutó en OK Bronce en febrero de 2025, ante el Rochapea. Las convocatorias se han encarecido esta temporada. Marina lo incluyó en la última lista, ante Urdaneta (3-1), pero no dispuso de minutos. «Se nos complicó el partido y no podíamos arriesgar», explica la entrenadora, que respeta los tiempos del proceso: «Aún es pequeño y eso le condiciona bastante. En estas categorías el físico importa mucho. Pero el trabajo se va viendo en el nivel que va teniendo».

«Es verdad que este año la plantilla es más amplia y con más nivel, lo que se demuestra también en la clasificación», acepta Aday, que elogia a sus compañeros y critica la intendencia municipal: «Están trabajando increíble cada día aun con los inconvenientes del club con los pabellones y los fallos que estos tienen. Impiden que se pueda entrenar y jugar en ellos. El Concello parece esquivarlos y hace como si no estuvieran».

Aday prolonga una tradición familiar. «Mi padre practicaba hockey de joven y me invitó a probar. Desde el momento que me puse los patines me encantó, ya son 10 años jugando y no tengo intención de parar», anticipa. «Para mí es ese momento del día en el que puedes estar tranquilo y disfrutar sin pensar en otra cosa que dar el máximo por lograr los objetivos que tengo como jugador y los que tiene el club».

«Mi sueño es poder llegar a jugar Plata con el Traviesas siendo una parte importante de la plantilla con los compañeros de mi categoría», precisa Aday, humilde en su análisis: «Paul y Héctor son tan buenos o mejores que yo aunque no hayan tenido la oportunidad de entrar en la convocatoria».