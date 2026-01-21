El Mecalia Guardés se mide al Grafometal antes de viajar a Italia

El Mecalia Guardés continúa con su frenético calendario. Tras la competición europea del sábado pasado, las guardesas vuelven hoy a hacer de anfitrionas en una cita liguera. A las 20:30 horas, A Sangriña acogerá el partido de la decimosexta jornada ante el Grafometal La Rioja.

El Mecalia es consciente de que el ritmo de competición no perdona y que, a partir de ahora, ningún reto será sencillo. El sábado lo vivió en sus carnes para imponerse al Erice (25-22). La victoria fue celebrada con el respeto de saber que la última palabra de la eliminatoria la tendrá el Pala Cardella siciliano el sábado. Mientras tanto, toca cambiar el chip. La última incursión miñota en la Liga terminó en derrota, una semana atrás en Granollers. El Rocasa Gran Canaria, tercero, ya persigue a tan solo un punto de distancia a las de Ana Seabra.

Cacheda, en el partido de la primera vuelta. / Grafometal

Las juveniles María Español y Melina Rodríguez también hoy se unen a la convocatoria. Continúa de baja Nerea Gil, que será revisada esta semana, y se le suma ahora Ariana Portillo, quien ya no salió del banquillo el pasado sábado por molestias en la rodilla izquierda. Y con el viaje a Italia previsto para el fin de semana, en este duelo el cuerpo técnico buscará el equilibrio necesario entre descanso y trabajo duro.

El Grafometal La Rioja, por su parte, lleva una racha de tres derrotas consecutivas, una de ellas muy acusada en el Esperanza Lag de Elche (31-14), que se suman a un balance general de seis triunfos y nueve caídas que le vale el décimo lugar de la tabla. El equipo riojano hará todo lo posible para salir de los puestos de play-down. El Guardés dominó sin problemas los 60 minutos de su primera cita de la temporada (19-26 en septiembre).

«No hay partidos fáciles»

Para Ana Seabra es «otro partido de Liga en el que no nos podemos relajar». El Grafometal, tal como lo ve la técnica, «viene de varias derrotas, pero quiere volver a tener buenas sensaciones», además de que es un rival que «ha crecido mucho durante la primera vuelta y conocemos bien su calidad». Seabra recalca una de las máximas de su filosofía: «No hay partidos fáciles en la Liga».

Por lo demás, la preparadora del Mecalia enfoca el encuentro con la mentalidad de siempre. «Estamos muy centradas en nuestro trabajo y queremos estar muy concentradas para poder superar las dificultades que sabemos que surgirán. Son otros dos puntos importantes que no queremos dejar escapar».

HORA: 20:30. PABELLÓN: A Sangriña.

También el Conservas Orbe Zendal adelanta a hoy su partido de la decimosexta jornada, aunque en su caso por las obligaciones del rival. Es el Replasa Beti-Onak el que disputará la vuelta de los dieciseisavos de final de la EFH European Cup el fin de semana; contra el Bursa, rival de las porriñesas en su propia aventura continental la pasada temporada. Las louriñesas superaron aquel enfrentamiento, disputado integramente en Turquía, con claridad. Las navarras tendrán que intentar remontar un 24-25.

No se pueden confiar las de Isma Martínez. El Orbe Zendal, formidable en su derrota ante el Bera Bera e irregular en su empate con el colista Ciudad de Arrecife, necesitará su mejor versión en la pelea por la quinta plaza (Beti-Onak, 20 puntos; Porriño, 19). En Villava ganaron las de Isma 24-25.