Natación
Doble récord de España de Juan Ferrón en Barcelona
El vigués del CN Mos mejoró dos veces el registro de 100 mariposa
Juan Ferrón Gutiérrez (Club Natación Mos) ha firmado una actuación sobresaliente en el Trofeo Internacional de Barcelona-1ª Liga AXA, una de las competiciones de referencia del calendario nacional. Ferrón se proclamó campeón en 100 metros mariposa, logrando además un doble récord de España en la categoría S12. En las series eliminatorias ya dejó claro su excelente estado de forma al establecer un tiempo de 59.53 segundos, marca que volvió a rebajar en la final, deteniendo el cronómetro en 59.20.
La participación del nadador del CN Mos se completó con una medalla de plata en los 100 metros libres, confirmando su regularidad y alto nivel competitivo. Estos resultados suponen un excelente comienzo de temporada para Ferrón, que afrontaba en Barcelona su primera competición tras el parón navideño, demostrando que el trabajo ha dado sus frutos y augura un año muy prometedor.
