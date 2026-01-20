El Real Madrid arrolla al Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España (3-1)

Se paseó el Real Madrid. A duras penas el Atlético de Madrid (3-1) se plantó en el césped que las blancas empezaron a asestarles golpes. Necesitó tan solo la primera media hora y sin un excesivo ritmo para superar al conjunto colchonero, que se vio tremendamente frustrado. Athenea, Weir y Caicedo sellaron el pase a la gran final de la Supercopa de este sábado en Castellón, aunque el conjunto rojiblanco se resistió en los instantes finales del encuentro con el tanto de Luany.

Sin Pau Quesada en el banquillo –el entrenador blanco se marchó por motivos personales minutos antes del partido– las blancas siguieron el plan de partido a la perfección. No es que tuvieran gran oposición, con un Atlético de Madrid poco eficaz, pero puso la directa hacia la final. Athenea del Castillo tan solo esperó 6 minutos para enviar el primer balón al fondo de la red. Dentro del área, pegada la frontal, caracoleó para definir a placer ante Lola Gallardo, que por mucho que se estiró no rozó el balón.

Relajación blanca

Marcó el segundo Weir prácticamente desde su casa al cuarto de hora de partido. Aprovecho que Lola Gallardo salió a destiempo y dejó el área desierta. Fusiló la red para ampliar la ventaja con un chut cruzado. Apenas 3 minutos después, Linda se sumó a la fiesta blanca. Con un disparo desde fuera del área, la colombiana definió a las mil maravillas ajustando el esférico al palo derecho de Gallardo.

Este Real Madrid dejó ver cosas y con la confianza de que la eliminatoria estaba encaminada, se relajó. Dejó de custodiar el balón y el Atletico de Madrid intentó proponer. Tuvo fortuna en el 72 cuando Luany, en vez de centrar, le dio al balón, que giró sobre sí mismo y se adentró en la portería casi por sorpresa. Recortó distancias pero no fue suficiente para complicarle las semis a las blancas.

Pese al rebrinque de las colchoneras, el Madrid no sufrió para llevarse el pase a la final, donde ya espera rival. Este miércoles sabrán si vuelven a verse las caras con el Barça, su archienemigo, en caso de que las azulgranas superen al Athletic Club.