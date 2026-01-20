El Coruxo se refuerza con el fichaje de Álex Barba

Nuevo movimiento del Coruxo en el mercado de invierno. El club vigués ha anunciado la incorporación de un jugador a la disciplina verde. Se trata de Álex Barba, de 24 años y que juega como medio centro ofensivo. Formado en la cantera del Deportivo, llegó a debutar con el primer equipo en Copa del Rey y en Liga, aunque en aquella ocasión el equipo militaba en Segunda División B.

Tras una temporada en el Fabril, Barba firmó por el Gernika, disputando 31 partidos y marcando cinco goles. Esta temporada la había iniciado en el Rayo Majadahonda, en donde al principio entraba en casi todos los partidos en la recta final. Desde finales del mes de noviembre no estaba siendo convocado, acumulando ocho partidos en la grada.

En el momento que se presentó la oportunidad de retornar a Galicia, Álex Barba no lo dudó y ha aceptado la oferta del Coruxo. Tendrá que pelear mucho, ya que su posición cuenta con buenos jugadores, por lo que la competencia será máxima. Una buena noticia, en cualquier caso, para Javi Pereira en la búsqueda del primer objetivo, que es la permanencia, pero también en la pelea por acceder al play off de ascenso a Primera RFEF.