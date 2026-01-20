Breinholt y Bastos, los reyes de la Run Run

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, lanzó un reto a los atletas del circuito Run Run Vigo 2026 que se iniciará el 15 de febrero con la Subida ao Castro y que concluirá en diciembre. «Me han explicado la importancia de hacer todas las carreras y la dificultad que tiene», señaló en referencia a Mónica Vázquez, atleta del Máis que Auga que acompañó al alcalde, al edil de Deportes, Manel Fernández, y a la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez, en la entrega de premios. La atleta se quedó sin título en varias ediciones por perderse una de las pruebas. El regidor pidió a los asistentes «que el año que viene sean 300 los atletas que hayan acabado las doce carreras» frente a los cuarenta (veintisiete hombres y trece mujeres) que cumplieron con la docena de exigentes citas en 2025.

La gala, además de celebrar los podios del Run Run del pasado año, descubrió que los campeones de la clasificación ponderada fueron la danesa Lea Breinholt, ganadora de la categoría F1 (nacidas entre 1986 y 2005) y José Alberto Bastos (M2, nacidos entre 1976 y 1985), trofeo que solo se desvela al inicio de la siguiente edición y que se decide entre los diez campeones mediante un coeficiente que tiene en cuenta la participación en cada grupo de edad, el porcentaje de victorias sobre el total de pruebas y los puntos sumados.

Lea Breinholt, en lo más alto del podio femenino. / Jose Lores

Caballero empezó su discurso con un recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Córdoba, el momento más triste de la gala, para reconocer después a atletas, directivos, técnicos y organizadores de pruebas lo «extraordinario» de su esfuerzo. «El mejor atletismo del mundo no es la maratón de Nueva York, es la Run Run de Vigo», zanjó el regidor.

Durante el encuentro del atletismo vigués, Manel Fernández anunció el homenaje a José Manuel Hermida –histórico técnico del sector de lanzamientos–, Julia Vaquero (olímpica en Atlanta 96, treinta años atrás), Hyupersa Hyundai (el motor de las carreras populares), Belarmino Alonso (por su enorme trayectoria de apoyo a la promoción del cross escolar) y Carlos Tresandí, la voz animadora de la San Silvestre. Fernández también desveló que el cross Párroco Don Camilo fue elegido como mejor carrera del año a nivel global, en un guiño al circuito Minicross Vigo, y el Concello también quiso reconocer el trabajo de las asociaciones de padres y madres, fundamental para el desarrollo de las pruebas escolares de cross.

Foto con los más atletas masculinos más destacados. / Jose Lores

Fue también una noche para recordar a los ganadores de la pasada edición del circuito municipal de pruebas de asfalto. En las categorías masculinas vencieron Anxo Otero (M1), José Alberto Bastos (M2), Daniel Bargiela (M3), José Carlos Graña (M4) y Arlindo Riveiro (M5), mientras que en las femeninas se anotaron el triunfo Lea Breinholt en F1, Cristina Estévez (F2), Ana Alonso (F3), Marta Rodríguez (F4) y Carmen Costas (F5). Como es habitual, los campeones de las categorías M1 y F1 tuvieron la oportunidad de dirigirse al público asistente. Otero aplaudió también a su compañero José Alberto Bastos, vencedor de la ponderada. La danesa Lea, más tímida, confirmó que no disputará la Subida ao Castro, el «infierno» («helvede» en danés) que abre el circuito. El alcalde reconoció que no sabía cómo se dice infierno en danés, pero sí como resolver la subida al Castro «con rampas».

Doblete del Mais que Auga

El Club Máis que Auga volvió a firmar doblete: campeón a los puntos y el club más participativo. Los célticos Antón Gómez y Miguel Ángel Granado, además de Julián Martínez (Sociedad Atlética Val Miñor) recogieron el trofeo de campeón de sus respectivos sectores (Medio fondo y fondo, lanzamientos y saltos) sede las Series Municipales de atletismo.

El Concello, patrocinador del circuito municipal de carreras populares, se mostró muy satisfecho por el crecimiento del circuito tanto en participaciones como en el número de atletas que figuran en las clasificaciones por edades.