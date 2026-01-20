Brizuela evita que el Barça malogre un gran partido con un mal final en la Euroliga

El cansancio mental que temía Xavi Pascual que podía pagar el equipo irrumpió en el Palau y amenazó la buena victoria que estaba gestionando el Barça con 12 puntos de renta al cierre del tercer cuarto (79-67). El Dubai, impulsado por un genial McKinley Wright IV (29 puntos), llegó a colocarse por delante en el último minuto. Falló un tiro libre que dejaba en mínima la ventaja visitante. El que no falló fue Darío Brizuela, tan enchufado como su oponente, que sumó los últimos cuatro puntos barcelonistas (25 en total) y amarró un triunfo necesario para que no cundieran las dudas en el equipo.

Temía el cansancio Pascual, aunque el técnico prescindió libremente de Juani Marcos, Myles Cale y Youssoupha Fall, que no jugaron ni un segundo. Dejó el asunto en manos de Brizuela, que ya había parecido en el quinteto titular junto a Kevin Punter, al que suele sustituir en las rotaciones. Entre los dos sumaron casi la mitad (45) de los puntos del Barça, mientras los demás se ocupaba de la logística.

Punter se presentaba a la cita con un 0 de 16 en los dos partidos frente al Madrid (anotó tres desde la personal) y añadió dos errores en sus primeros intentos. Acertó el tercero y se puso a la estela de Brizuela, que tiraba fluido: los siete puntos iniciales del Barça fueron del vitoriano antes de que le interrumpiera Hernangómez.

Kevin Punter intenta penetrar pese a la fuerte defensa de Awudu Abass durante el Barça-Dubai. / Enric Fontcuberta / EFE

Ofendido Punter

Arrancó caliente Punter, ofendido consigo mismo por sus impropias estadísticas, que se serenó al comprobar que se acababa la mala racha. Al descanso estaba contento el neoyorkino, aunque no lo aparentaba. Era el máximo anotador del partido (15 puntos) pero había cometido un grave error defensivo en la última jugada de esos hacen levitar a Pascual.

Con Punter se transformó el marcador en el segundo cuarto, pero la progresión del equipo no se explica por el acierto de su arma letal. La finura de Vesely y la paciencia de Laprovittola templaron al equipo, que con un parcial de 25-8 tomó carrerilla hasta que se encaminaron todos hacia el vestuario.

Miles Norris recoge un rebote en presencia de Filip Petrusev. / Enric Fontcuberta / EFE

Wright regresa

El Dubai intentó recuperar el terreno perdido juntando a Wright IV, Bacon y Musa en el campo. Solo funcionó el base; Bacon anotó 13 puntos menos respecto al duelo en el que crucificó a los azulgranas y Musa, que reaparecía después de tres meses lesionado, fue un espectro. Reconocido, eso sí, y pitado por su pasado al reaparecer en el Palau vestido con el blanco dubaití.

A Wright, que se fue cojeando al cierre del tercer cuarto con 23 puntos, le contenía Brizuela con 14 en un duelo que parecía individual. Wright regresó, perfectamente recuperado y sin secuelas, para estrechar el marcador hasta que se igualó (83-83) a cuatro minutos del final y entró en el terreno de la incertidumbre.

McKinley Wright IV, en una de sus canastas en el tramo final del partido. / Gorka Urresola Elvira / SPO