Ventín desactiva al Beluso en dos minutos
REDACCIÓN
Un doblete de José Manuel Ventín en apenas dos minutos permitió al Portonovo sumar un triunfo de oro en el campo de As Laxes y desactivar a una Cultural Deportiva Beluso que había hecho más méritos hasta ese momento para haberse llevado los tres puntos. Y es que los locales comenzaron mandando en el juego y poco después en el marcador gracias a un remate de Pasto, que enganchó un rechace tras un saque de esquina y colocó el balón en la escuadra.
Los locales se sintieron cómodos desde entonces y dispusieron de un par de acciones para haber incrementado su renta, pero ni Raúl Paredes ni Moledo fueron capaces de superar a Diego Dadín.
En el arranque del segundo tiempo llegaría otra buena opción para los locales, en un lanzamiento de Ortube que tampoco acabó en las mallas. Y en medio del intercambio de golpes en el centro del campo llegó el momento clave del choque. Un saque de banda fue aprovechado por los visitantes para dejar el balón franco a José Manuel Ventín, que no perdonó y fusiló a Íker. Y en el minuto siguiente, con los de Juan Carlos Amoedo todavía intentando asimilar el golpe, llegaría el 1-2, también con Ventín como protagonista.
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»
- Una piscina natural hacia la ría de Vigo coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis
- Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla
- Fontaneros y electricistas de Vigo, incapaces de asumir nuevos encargos
- El Concello de Vigo renovará uno de los aparcamientos más utilizados en Balaídos
- Arrancan en febrero las obras para devolver a la vida un centenario edificio de la calle Progreso
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9