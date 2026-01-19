Ventín desactiva al Beluso en dos minutos

Un doblete de José Manuel Ventín en apenas dos minutos permitió al Portonovo sumar un triunfo de oro en el campo de As Laxes y desactivar a una Cultural Deportiva Beluso que había hecho más méritos hasta ese momento para haberse llevado los tres puntos. Y es que los locales comenzaron mandando en el juego y poco después en el marcador gracias a un remate de Pasto, que enganchó un rechace tras un saque de esquina y colocó el balón en la escuadra.

Los locales se sintieron cómodos desde entonces y dispusieron de un par de acciones para haber incrementado su renta, pero ni Raúl Paredes ni Moledo fueron capaces de superar a Diego Dadín.

En el arranque del segundo tiempo llegaría otra buena opción para los locales, en un lanzamiento de Ortube que tampoco acabó en las mallas. Y en medio del intercambio de golpes en el centro del campo llegó el momento clave del choque. Un saque de banda fue aprovechado por los visitantes para dejar el balón franco a José Manuel Ventín, que no perdonó y fusiló a Íker. Y en el minuto siguiente, con los de Juan Carlos Amoedo todavía intentando asimilar el golpe, llegaría el 1-2, también con Ventín como protagonista.