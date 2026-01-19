Sufrida victoria del Coruxo en O Vao

El Coruxo cerró las heridas de la derrota del pasado fin de semana ante el Fabril de la mejor manera posible, con un triunfo. Una victoria que tal y como había avisado en la previa el técnico costó sangre sudor y lágrimas. No fue un partido vistoso, pero los tres puntos se quedaron en O Vao.

Los jugadores del Coruxo celebran la victoria sobre el Atlético Astorga. | Coruxo FC

El equipo maragato llegó a Vigo con la lección bien aprendida y trató de que el Coruxo no tuviera el balón y que corriera tras él. Esperó a los verdes en la línea media que divide el campo, juntando dos líneas de cuatro y acumulando jugadores que estaban muy encima de los vigueses. El resultado fue un partido espeso, con demasiado centrocampismo, y sin que el balón tuviera presencia en las áreas. Y es que los balones que recuperaba el Atlético Astorga se perdían cada vez que llegaban a la frontal al no ser capaces de dar ese último pase que les permitiera crear peligro ante Ruiz Díaz.

De hecho, la primera media hora de partido pasó con más pena que gloria y con los dos guardametas sin apenas trabajo. Demasiada tranquilidad para lo que se jugaban los dos equipos.

El primer susto lo dio el Coruxo a poco minutos de cumplirse la primera media hora de partido. Llamazares, portero astorgano, no fue capaz de atajar el balón y Guille Pinin metió oportunamente la punta de la bota, pero el balón salió fuera.

El Atlético Astorga contó con dos ocasiones un par de minutos después. La primera con un remate de cabeza de Manso que salió fuera y, a continuación, es Mario quien completamente solo no acierta a rematar bien ante Ruiz Díaz.

Tras el paso por los vestuarios, los dos equipos salieron con más fuerza. El Atlético Astorga llevó la presión al límite, pero cada vez que conseguía recuperar el balón se diluía cuando llegaba a las inmediaciones del área viguesa.

El problema para el Coruxo no era otro que la acumulación de jugadores rivales en su área. Los de Javi Pereira tenían el balón, lo movían, pero les costaba entrar.

El técnico recompuso el equipo con los cambios. Metió en el campo a David Añón y Borja, colocando una defensa con tres centrales y los laterales muy altos. El partido comenzó a inclinarse del lado de los vigueses, que obligaban a Llamazares a emplearse a fondo.

A veinte minutos para la conclusión del encuentro el Coruxo tenía el partido en donde quería. Solo era cuestión de madurarlo para que el gol llegara. Pudo ser a poco menos de veinte minutos para el final, con una doble ocasión. En la primera Llamazares se tuvo que emplear a fondo y, a continuación, Juan Rodríguez disparó con fuerza estrellando el esférico en el palo.

Pero el fútbol es caprichoso y el gol llegó de la forma más inesperada. Corría el minuto setenta y siete, cuando el Atlético Astorga comete una falta en la frontal del área, por la banda izquierda del ataque del Coruxo. La sacó Juan Rodríguez, y el disparo del central tocó en un jugador rival, descolocando a Llamazares, que nada puede hacer por evitar el gol.

Lo más difícil estaba hecho y quedaba lo más importante, que no era más que defender el botín que tanto había costado conseguir. Como no podía ser de otra manera, el Atlético Astorga dio un paso al frente. No generaba demasiado peligro, pero en la última jugada un balón sin aparente peligro golpeó el palo de Ruiz Díaz, llevando el susto a la grada. Por fortuna no hubo tiempo para más y los tres puntos se quedaron en casa, manteniendo al equipo a un punto del play off.