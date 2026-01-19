Senegal gana la Copa Africa tras una final marcada por el escándalo
Un gol del delantero del Villarreal Pape Gueye al inicio de la prórroga coronó como campeón de la Copa de África a Senegal en una final marcada por la polémica y que pudo desnivelar antes Brahim Díaz para Marruecos con un penalti fallado en el añadido antes del tiempo extra (1-0). El segundo titulo senegalés tras el obtenido en 2021 estuvo marcado por el atisbo del escándalo que generó una amenaza de abandono de la final por parte de Senegal, a quien se anuló un gol legal, cuando se señaló el penalti a favor del combinado marroquí que necesitó la revisión en el VAR. Brahim falló y Pape Gueye firmó un golazo decisivo.
