Reparto de victorias en la Regata Miño Internacional

Estuvieron repartidas las victorias en la 45ª Regata Miño Internacional – XXI Copa Presidencia Diputación Provincial de remo olímpico, celebrada en Tui, en aguas del rio Miño, con dobles victorias del Club Remo Miño de Tui, vencedor en absolutos masculinos y el mixto del mismo club, con Náutico de Sevilla en absolutos femeninos. También doble victoria del club portugués Viana Remadores do Lima (cuatro-scull femenino y veterano masculino) y una del club Fluvial Portuense (ocho masculino).

Participaron un total de 37 barcos (13 femeninos y 24 masculinos con una participación total de 82 atletas femeninos y 150 masculinos. Un auténtico festival con la perfecta e impecable organización del Club Remo do Miño de Tui, en el que compitieron remeras y remeros de alto nivel en sus bancadas, como muchos campeones de España y Portugal, internacionales y olímpicos, que se adueñaron del río en un ambiente de frio y humedad. Al principio con una niebla que se fue difuminando pero dejando su impronta gélida y una “poalla” helada que, no obstante, respetó a los atletas en la hora de celebración de las pruebas, si bien el rio estaba perfecto para competir. Quince clubes subieron al podio.

Clasificaciones

Absolutas femeninas. Cuatro-Scull: 1. Viana Remadores do Lima (P), 26.58:67; 2. Mixto Remo Miño-Tirán-Pereira, 27.47:17; 3.Club Mar de Noia, 28.26:43.

Ocho con timonel: 1. Mixto Remo Miño-Náutico de Sevilla, 25.18:76; 2.Remo San Felipe, 25.46:07; 3.Fluvial Portuense (P), 26.08:07.

Absolutos masculinos: Cuatro-Scull: 1.Club Remo Miño, 25.09:03; 2.Club Mar de Noia, 25.11:25; 3.Colect.Popular Cacia (P), 25.18:95.

Ocho con timonel : 1.Fluvial Portuense (P), 21.16:87; 2.Remo Miño, 21.25:59; 3.Chapela-Wofco, 21.48:35.

Veteranos masculinos: 1.Viana Remadores do Lima (P), 22.13:11; 2.Remo Miño, 23.04:99: 3.Remo Gondomar (P), 23.26:80.