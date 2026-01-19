Un penalti condena al Tyde ante el Moaña

Era un partido importante, ya que se enfrentaban dos equipos situados en los puestos de descenso (empatados con 16 puntos) y ello se vio reflejado en el campo, donde los nervios y las imprecisiones eran evidentes. En la primera mitad, el Moaña dominó con claridad, frente a un desdibujado Tyde. Así, logró ponerse por delante en el marcador el Moaña.

En la segunda mitad, la actitud del Tyde cambió. Salió enchufado desde el inicio en busca del empate y dispuso de varias ocasiones claras (Fabián, Juan, Rabadán), aunque el Moaña también tuvo contras peligrosas. Sin acierto por parte de ninguno de los dos equipos.