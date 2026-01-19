Un penalti amarga al Estradense

El Estradense empata en casa del Barco 1 a 1. Los visitantes se adelantaron en el 21 de la primera parte gracias a un gol de Hugo, pero en los últimos minutos el colegiado señalaría un penalti a favor de los locales que Óscar no fallaría.

El Estradense llegaba a Calabagueiros para enfrentarse al Barco, equipo necesitado de puntos para salir de la zona de descenso.

El partido comenzaba con los visitantes más activos en busca del gol, los locales achicaban aguas como podían, pero su rival presionaba para abrir el marcador.

En el 21 de la primera mitad aparcería Hugo para abrir la lata y colocar el 0 a 1 a favor de los chicos de Manuel Ángel González.

Los locales aumentaron la intensidad tras el gol, buscaban el área con más insistencia mientras que los visitantes estaban intentando que el partido se frenara y controlar la posesión del balón.

En la segunda mitad, el Barco comenzaría a mover el banquillo en busca de frescura en la faceta ofensiva, mientras que los visitantes intentaban sentenciar el encuentro.

Los minutos pasaban y el duelo entraba en los últimos diez minutos, y todo parecía que los visitantes se irían felices de su visita, pero el colegiado señalaría la pena máxima y en el minuto 82, Óscar se encargaría de ejecutarla y de colocar el empate. Pese a la insistencia del Estradense tras el gol, finalmente los dos equipos se reparten los puntos.

Con este punto, el Estradense finaliza la primera vuelta del campeonato en la décima posición, a seis puntos de la última plaza que clasifica para el play off de ascenso de categoría.