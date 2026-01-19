Mal fin de semana para los equipos vigueses

No fue un buen fin de semana para los equipos vigueses, que no sacaron sus partidos.

El Valladares caía ante el Pontevedra B por la mínima, 1-0. Un resultado que deja a los vigueses en tierra de nadie en este inicio de la segunda vuelta.

Tampoco le fue mejor al Alertanavia, que caía ante el Antela por 3-0. Los de Navia siguen en puestos de descenso, aunque la salvación está muy cerca.

La única nota positiva fue la del Porriño, que sigue en puestos de play off gracias al triunfo por 1-4 ante el Arnoia.

El Areas caía ante el Cented por un contundente 4-1, lo que le impide seguir con los puestos de play off.