Mal fin de semana para los equipos vigueses
REDACCIÓN
Vigo
No fue un buen fin de semana para los equipos vigueses, que no sacaron sus partidos.
El Valladares caía ante el Pontevedra B por la mínima, 1-0. Un resultado que deja a los vigueses en tierra de nadie en este inicio de la segunda vuelta.
Tampoco le fue mejor al Alertanavia, que caía ante el Antela por 3-0. Los de Navia siguen en puestos de descenso, aunque la salvación está muy cerca.
La única nota positiva fue la del Porriño, que sigue en puestos de play off gracias al triunfo por 1-4 ante el Arnoia.
El Areas caía ante el Cented por un contundente 4-1, lo que le impide seguir con los puestos de play off.
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»
- Una piscina natural hacia la ría de Vigo coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis
- Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla
- Fontaneros y electricistas de Vigo, incapaces de asumir nuevos encargos
- El Concello de Vigo renovará uno de los aparcamientos más utilizados en Balaídos
- Arrancan en febrero las obras para devolver a la vida un centenario edificio de la calle Progreso
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9