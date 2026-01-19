Los 'Hispanos' se clasifican para la Ronda Principal del Europeo con la derrota de Serbia

La selección española masculina de balonmano se ha clasificado para la Ronda Principal del Europeo de balonmano, que se está celebrando en Dinamarca, Suecia y Noruega, después de que Austria se haya impuesto este lunes a Serbia (26-25) en la tercera jornada de la primera fase, dando el pase a los 'Hispanos' hagan lo que hagan estos ante Alemania.

Los de Jordi Ribera, que en las primeras dos jornadas superaron tanto a los balcánicos (27-29) como a los centroeuropeos (25-30), estarían en la siguiente ronda matemáticamente y sin jugar si la Austria de Iker Romero, colista del Grupo A tras perder sus dos primeros compromisos, daba la sorpresa ante el combinado serbio. Y así sucedió.

Serbia dominó por la mínima al descanso (12-13), pero Austria, liderada por el pivote Tobias Wagner -6 goles-, consiguió darle la vuelta al choque e incluso coquetear con la posibilidad de avanzar a la 'Main Round', lo que pasaba por ganar al menos por cuatro goles de diferencia y por que España ganase a Alemania.

Ahora, los 'Hispanos' se jugará ante la selección alemana los puntos que arrastrará a la Ronda Principal, donde se pondrán en juego los billetes para las eliminatorias.