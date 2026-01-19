El Gran Peña golea a un flojo Noia

El Gran Peña logró ayer una victoria balsámica en casa, frente a un flojo Noia, que necesitaba, ya que en Barreiro sólo había ganado un partido hasta ahora.

Llegaban ambos conjuntos con necesidades al choque: El Gran Peña por sus pésimos resultados como locatario, y el Noia, que cambió de entrenador hace unas semanas, luchando por escapar de la zona de descenso. Al frente de los visitantes, un ex Gran Peña, Luis Bonilla, que disputó con los vigueses la fase de ascenso a Segunda Federación.

El choque se le puso muy pronto de cara a los vigueses, ya que en el minuto 6, en un saque de falta, Rubio aprovechó un error garrafal del meta Brais, para empujar el balón al fondo de la red. Poco después (min. 8), Fontán estrelló el balón en el palo, después de una preciosa combinación. El conjunto vigués estaba jugando con mucha intensidad, mientras que el Noia intentó una presión alta tras el gol, pero no fue efectiva.

En el 18, Fontán logró, al segundo intento, el gol, con un disparo seco a media altura, que dio tranquilidad a los locales, que en pocos minutos sentenciaron. En el 26, Armada logra el tercero, tras un buen centro y en el 33, penalti sobre Coira que transforma el propio Coira. En medio de la goleada, sólo se puede destacar la acción de Fuentes, que logra ponerse en solitario ante Andrés, pero el balón se fue rozando el palo (min. 27).

La segunda mitad sobró. Con un 4-0 en el marcador, el Gran Peña controló el juego por completo.