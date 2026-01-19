El Choco sigue sin ganar y se asoma al peligro

El Choco encadenó su sexta jornada sin conocer la victoria y está ya empatado a puntos con el Alertanavia, que marca los puestos de descenso, tras caer ante un Lemos que impuso oficio para marcar el ritmo del partido y hacerse con el triunfo.

Un error de Xabi en la salida de balón permitió a Fito adelantar a los monfortinos al cuarto de hora.

Los locales dominaban la posesión en un encuentro con poco ritmo y constantes interrupciones y se acercaban con asiduidad a la portería rival pero sin concretar sus ocasiones.

Mientras, el Lemos sentenció a diez minutos del final al hacer Luis el 0-2 con un gran disparo desde fuera del área.