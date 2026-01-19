El Atlético supera otro mal trago gracias a Sorloth

Al inicio de la segunda parte, desatendido por sus marcadores, Alexander Sorloth manejó todos los tiempos para conectar el cabezazo ganador y sostener al Atlético de Madrid en un tramo de dudas, vencedor contra el Alavés, a la espera del reencuentro no sólo de Julián Álvarez sino de su mejor versión como equipo, entre los pitos de la grada y el sufrimiento final.

En ello está el conjunto rojiblanco, distante de todo lo que pretende ser en esta campaña, abroncado por momentos por su público cuando se fue demasiado para atrás con el 1-0 y práctico antes para obtener un triunfo indispensable en su refugio del Metropolitano, con doce victorias consecutivas entre todas las competiciones al abrigo de su afición, nueve en concreto en LaLiga, pero aún con un mundo por remontar en el campeonato español.

Allá por el minuto 46, al borde del descanso, ya se oyó algún pito, los primeros, en la grada, entre el anodino primer tiempo del Atlético, que tiene un problema en este tramo de la temporada: le falta inspiración, desborde e ingenio arriba. A Julián Alvarez se le ve acelerado. Es tal la carga que siente sin gol, sin el nivel que debe y siempre tuvo, que cada acción es demasiado impulsiva, excesivamente trompicada. Sus ocho jornadas consecutivas sin gol en LaLiga persisten dentro del ecosistema rojiblanco. No sólo es una necesidad propia del delantero. Es también del equipo y Diego Simeone, que insiste e insiste, a la espera de la reacción de su estrella.