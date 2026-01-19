El Atios suma y sigue líder
El Villalonga consiguió la igualada tras asediar la meta visitante
La efectividad del Atios le permitió sacar un punto del siempre complicado San Pedro. Los visitantes también resistieron el asedio de un Villalonga que necesitaba los puntos y que consiguió la igualada a menos de diez minutos para el final.
La primera mitad fue un tanto espesa y trabada, sin apenas ocasiones claras, pero cuando el árbitro estaba a punto de decretar el descanso, una falta lateral se ejecutó al corazón del área, donde apareció Marcos Rodríguez para enviar el balón al fondo de las mallas. Por debajo en el marcador, los celestes dieron un paso adelante en la segunda mitad, encerrando al Atios en su campo. Tras varias ocasiones, llegaría el tanto en una gran acción por banda que Iván Capelo supo definir a la media vuelta. Justo en el mejor momento de los locales, el Atios montó una rápida transición que culminó Rubén Carrera. El tanto provocó que los celestes se lanzaran a tumba abierta a por la igualada, consiguiéndola tras un robo en el centro del campo que finalizó en centro de Álex al corazón del área, donde remató Barbosa. Los locales todavía gozarían de alguna ocasión más.
Ficha Técnica:
2-2
Villalonga - Atios
VILLALONGA: Rodri Iglesias, Mateo, Manu Bugallo, Michael, Wachi (Héctor, m. 77), Óscar Martínez (Álex Fernández, m. 70), Solomon (Martín, m. 46), Roi, Cristian, Barbosae Iván Capelo.
ATIOS: Sergio, Iago, Gullón, Cris López (Matthew, m. 70), Pedro, Aitor Rodríguez (Pablo Mota, m. 77), Rubén Domínguez (Bargiela, m. 77), Magdaleno, Xoel Piñeiro (Rubén Carrera, m. 9), Marcos Rodríguez y Javi Besada.
GOLES: 0-1, m. 44:_Marcos Rodríguez; 1-1, m. 71: Iván Capelo; 1-2, m. 74: Rubén Carrera; 2-2, m. 84: Barbosa.
ÁRBITRO: Iago Bertalo Sequeiro. Amonestó a los locales Roi, Michael, Barbosa y Cristian, así como a los visitantesRubén Domínguez, Marcos Rodríguez y Rubén Carrera.
