El Alondras sentencia en trece minutos
Nico Paz
Cangas
El Alondras acaba la primera vuelta de la temporada con una victoria ante el Barbadás, en un partido donde ofreció dos caras bien distintas. Una primera parte donde fue muy superior a su rival y una segunda donde dejó muchas dudas.
Dominio absoluto del conjunto cangués durante los primeros instantes, con llegadas interesantes ya desde el pitido inicial. La más destacable, un lanzamiento lejano de Abel que haría intervenir al guardameta Borja. El Alondras seguía siendo el dueño del partido ante un rival muy replegado. Pecó por momentos el cuadro alondrista de falta de ritmo en su juego, con su oponente esperando encontrar alguna contra.
