El United regala una alegría a sus aficionados en el derbi

Gary Neville, jugador de los años dorados del Manchester United de Alex Ferguson –y luego entrenador de mal recuerdo en el Valencia–, proclamó que el partido de los suyos de ayer ante el Manchester City «es el mejor partido que hemos jugado en años en Old Trafford». Una exageración, probablemente. Sin embargo, resulta comprensible la euforia que empapó al club de los diablos rojos, que encadenan muchos años decepcionantes, tras el convincente triunfo del equipo que ahora dirige Michael Carrick sobre el de Pep Guardiola (2-0).

El City, que en la «era Guardiola» ha arrebatado a su vecino la primacía ciudadana y nacional, atraviesa una situación delicada después de haber obtenido solo tres puntos en los últimos cuatro partidos de la Premier. Ha fichado al delantero ghanés Antoine Semenyo por más de 70 millones de euros, que marcó en sus dos primeros partidos –ayer, el tercero, se quedó en blanco– y en las próximas horas se anunciará la contratación del defensa internacional inglés Marc Gueri por unos 23 millones. Una reconstrucción que aún no lo convierte en el equipo imbatible que solía ser, como ha probado el United.

Carrick, otro ex de los buenos años, empezó su nueva era temporal en el banquillo del United de la mejor manera posible. Marcaron Mbeumo y Diallo en la segunda parte, dos remates chocaron con el poste y se le anularon tres goles por fueras de juego milimétricos. Con trepidantes contragolpes desorientaron durante todo el partido a un City menor. En la pugna por el título, el Arsenal le está dejando atrás.