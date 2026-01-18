Roma, segundo en un Dakar de locura

Nasser Al-Attiyah ya tiene su sexto Touareg. Aunque desde el viernes se sabía virtual campeón, el qatarí sufrió más de la cuenta para lograr su objetivo y proclamarse campeón por primera vez con Dacia, después de lograrlo con Volkswagen, Mini y Toyota.

Afrontaba la última especial con una sólida renta, más de 15 minutos con Nani Roma y 23 con Mattias Ekström. Pero Nasser no podía bajar la guardia. El piloto de Dacia comenzó con un error de navegación en el primero de los cuatro tramos del día y en el segundo cedía casi nueve minutos con el más rápido, Ekström.

Al-Attiyah conservó la calma cuando Ekström le alcanzó y completó los últimos kilómetros rodando junto al de Ford, que le sacó una renta de 8:47 en meta. Nani Roma consiguió restarle poco más de seis minutos. Insuficiente para soñar con el milagro. El veterano piloto de Ford terminó segundo, a 9:42 del campeón, en el que sin duda ha sido su mejor Dakar desde que levantara el Touareg en 2014 en las cuatro ruedas (título que sumó al logrado en motos en 2004). Después de superar un cáncer de vejiga y de cumplir 29 participaciones en el rally, la recompensa le dejó más que satisfecho: «Es un regalo».

Ekström le ganó el pulso a Loeb para concluir tercero, lo que dejó a dos Ford en el podio final. Carlos Sainz, lastrado por sus problemas en la segunda semana de carrera, terminó quinto, a 28 minutos, en el que podría ser su último Dakar. A sus 63 años, el madrileño se tomará un tiempo para reflexionar. Eso sí, el éxito de Al-Attiyah (55) y Nani Roma (53), demuestra que en el Dakar, la experiencia sigue siendo un grado.

Dicen que en el Dakar nada se puede dar por sentado hasta el final. Luciano Benavides (Salta, 1995) confirmó la teoría. El argentino le arrebató el triunfo a Ricky Brabec cuando todos daban ya por campeón al californiano, que llegaba al último día de competición con más de tres minutos de renta en la general de motos y dejó escapar el Touareg por sólo dos segundos, la diferencia más estrecha de la historia del Dakar.

El desenlace en Yanbú, a orillas del Mar Rojo, fue increíble. Brabec cometió un error de navegación en el kilómetro 98 de la especial, a falta de siete kilómetros para la meta, que le costó el título.