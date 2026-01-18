| División de Honor
El Orbe Zendal peca de dadivoso
El cuadro porriñés, primero que cede un punto al colista Cicar Lanzarote
REDACCIÓN
Un punto doloroso para el Conservas Orbe Zendal. Se convierte en el primer equipo de División de Honor que no logra la victoria ante el colista de la categoría, el Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife. Las canarias habían ido en línea ascendente. Era previsible que en algún momento sucediese. Pero no querían las porriñesas ser las primeras en mostrarse «generosas».
Las advertencias de Isma Martínez no surtieron efecto. Aunque el técnico sí había avisado que sería un partido complicado. Sus jugadoras nunca dispusieron de más de dos goles de diferencia (12-14, por última vez). Un apagón supuso el vuelco (17-14) y aunque el Orbe reaccionó hasta igualar (20-20), las locales creyeron acariciar la victoria con el 22-20. Así que el empate resulta un mal menor, aunque no se rentabilizó totalmente ni la actuación de la portería ni el atrevimiento de Bono. Buforn falló un lanzamiento para el 23-22 y luego un golpe franco ya con el cronometro a cero.
