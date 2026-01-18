El Gran Peña, a frenar su caída ante el Noia

Partido importante para el Gran Peña en esta última jornada de la primera vuelta. Se enfrenta (Barreiro, 15:45) a un rival directo en la lucha por la permanencia. El Noia ocupa puestos de descenso, y está a seis puntos de los de Barreiro. El Gran Peña necesita revertir la situación, ya que de los últimos doce puntos disputados, tan solo ha sido capaz de sumar uno.