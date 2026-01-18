| Tercera RFEF Masculina
El Gran Peña, a frenar su caída ante el Noia
Raúl Rodríguez
Vigo
Partido importante para el Gran Peña en esta última jornada de la primera vuelta. Se enfrenta (Barreiro, 15:45) a un rival directo en la lucha por la permanencia. El Noia ocupa puestos de descenso, y está a seis puntos de los de Barreiro. El Gran Peña necesita revertir la situación, ya que de los últimos doce puntos disputados, tan solo ha sido capaz de sumar uno.
- Davila 15/01/2026
- José Carlos Martínez es patrón de arrastre en Bueu y tiene que pesar capturas de hasta 29 especies
- Los pescadores de lamprea en el Miño ya son menos de la mitad que en 2017
- Arrancan en febrero las obras para devolver a la vida un centenario edificio de la calle Progreso
- El Concello de Vigo renovará uno de los aparcamientos más utilizados en Balaídos
- Heridos tres policías nacionales de Vigo tras sufrir un accidente en la AP-9 cuando regresaban de ser condecorados
- Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9