Flick, decepcionado con la marcha de Dro

«Hablaré cuando haya ocurrido, ahora no es el momento». Esa ha sido la primera respuesta de Hansi Flick cuando se le ha preguntado por Pedro Fernández, Dro, que ha comunicado al Barça que pagará su cláusula de rescisión de 6 millones de euros para marcharse inmediatamente en el mercado de invierno. No ha desvelado a qué equipo, aunque las informaciones apuntan al PSG.

Dejaba en el aire el entrenador la posibilidad de que la ruptura pudiera evitarse –el jugador ha sido apartado desde que adelantó que se iba–, pero sucumbió a la tentación de expresar su opinión. Sin referirse específicamente a Dro, que el lunes cumplió 18 años, Flick no desaprovechó la ocasión para mostrarse defraudado con el futbolista y su entorno.

Flick está desencantado con Dro, al que llevó a la gira asiática de la pretemporada e incorporado en el primer equipo, donde le ha brindado cuatro partidos. Tratando de guardar el equilibrio, evitando las referencias personales pero enviando al mismo tiempo un mensaje general, Flick utilizó la figura de Marcus Rashford como un ejemplo de integración y generosidad. Es una estrella internacional y, en cambio, digiere no ser un titular indiscutible. «Si quieres jugar en el Barça has de estar al cien por cien, con todo tu corazón. Eso es lo que quiero decir a quienes están con nosotros y a los que vengan en el futuro: han de vivir por defender estos colores; eso es lo que deseo ver, y a los que no, no les quiero», proclamó.

«Como entrenador, lo que hacemos con los jóvenes es darles confianza y energía para que crean en sí mismos y se desarrollen como profesionales», relataba. Si Dro quiere irse por considerar que ha tenido menos minutos de los que desearía, Flick apuntó: «Cuando un jugador hace las cosas bien y merece jugar, juega».

Pudiera ser que Dro creyera que no puede vencer la competencia de Pedri, Olmo, Fermín, Gavi... Flick llega a entender, sin compartir, que los jóvenes tengan prisa por triunfar. «Tengo mucha experiencia con los jóvenes y lo hacemos todo por ayudarles y hacerles ver el potencial que tienen. Están en el Barça y rodeados de jugadores de primera clase mundial. No es fácil tener minutos, pero al final, después de cada entrenamiento trabajando con estos futbolistas, tú eres mejor jugador. Y eso lo puedo ver en cada sesión», desarrolló Flick.

El nigranés no tenía firmado un contrato que cubriera el tránsito a la mayoría de edad. «Son adultos, pueden tomar decisiones, tienen gente en su entorno que les induce... No voy a decir nada más...» remató el técnico, mordiéndose la lengua hasta que la partida de Dro sea definitiva.